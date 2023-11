Maurice Renoma, Cristobal au faubourg

Cris­to­bal : le retour

Adepte d’un humour trans­gres­sif mais au besoin éco­lo­gique, Mau­rice Renoma se fait accom­pa­gner lors de ses mul­tiples dépla­ce­ments d’un éton­nant ami de voyage et ani­mal de com­pa­gnie d’autant plus muet qu’il est en plas­tique…

Sur ce pois­son rouge (car c’est de lui qu’il s’agit), l’artiste laisse pla­ner le doute : “Est-il un résidu de pétrole issu de l’industrie du plas­tique, le résul­tat à court terme de la pêche inten­sive ou encore un ami arti­fi­ciel dans notre société indi­vi­dua­liste ?”



Cris­to­bal — puisque c’est le nom de cet éton­nant pois­son rouge — dénonce en consé­quence l’omniprésence du plas­tique devenu fléau du monde plus par­ti­cu­liè­re­ment aqua­tique. Il réap­pa­raît ainsi dans une rétros­pec­tive — mais pas seule­ment — de pho­to­gra­phies d’humeur humo­ris­tique, sen­suelle et tendre. Une nou­velle fois, il est placé en étal ou fré­tille en des mises en scènes cocasses et poé­tiques.

Par­fois bobo, par­fois aven­tu­rier il devient le sujet de vani­tés de nos vani­tés et donc miroir et médi­ta­tion sur notre monde de sur­con­som­ma­tion et de la pol­lu­tion qu’il induit.

Les huis clos des pho­tos obligent à cer­taines for­clu­sions dont les consé­quences sus­pectes tiennent néan­moins de divines offrandes. Mais ce pois­son rouge, en se fau­fi­lant par­tout, pré­pare à l’invisible sans cher­cher à cica­tri­ser ce qui nous arrive au sein d’une telle satire loufoque.

jean-paul gavard-perret

Mau­rice Renoma, Cris­to­bal au fau­bourg, Gale­rie Nichido (61 rue du Fau­bourg Saint-Honoré, 75008 Paris), du 16 novembre au 16 décembre 2023