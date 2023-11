Marie Alloy & Jean-Pierre Vidal, Ainsi parlait Eugène Delacroix

Une vie

Avec cette lec­ture des dits d’Eugène Dela­croix, j’ai éprouvé le sen­ti­ment du temps qui avance et façonne la vie du peintre, écri­vain aussi, alors que je n’ai pas le même sen­ti­ment pour ce que je connais de la col­lec­tion ainsi par­lait d’Arfuyen. Le sen­ti­ment de la durée, qui s’étale sur une tota­lité de vie — et que l’on peut encore res­sen­tir au contact de son œuvre plas­tique, depuis La Barque de Dante jusqu’à la vieillesse -, montre ainsi com­ment un artiste évo­lue, par les sujets qu’il aborde, les thèmes, la vision du monde, en gros le regard pano­ra­mique sur une exis­tence ; com­ment une vie entière passe, tarau­dée par la créa­tion.

Je crois (avec d’autres) que la pein­ture (comme la poé­sie) est un art de la vieillesse, un art de la matu­rité, matu­rité qui boni­fie, amé­liore l’expression qui devient plus pro­fonde, plus réflé­chie, plus riche de l’essentiel au détri­ment du superflu.

Que faut-il dès lors pen­ser des mots comme âme, gloire, qui reviennent sou­vent sous la plume, dans l’expression écrite de Dela­croix (à tra­vers son jour­nal, sa cor­res­pon­dance ou dans ses articles cri­tiques) ? car le sens de cer­taines de ses épi­thètes change selon l’âge du peintre. Le mot âme, lui, per­siste et ne varie pas, quand le mot gloire, dési­gnant dans la jeu­nesse une ambi­tion de recon­nais­sance publique devient, l’âge venant, une illu­sion qui montre en creux la vanité de toutes choses sur Terre.

Il en est de même avec le mot esprit, conçu comme matière puis comme com­bat spi­ri­tuel. Le mot âme s’allie avec celui d’artiste, c’est-à-dire devant faire appa­raître la beauté, l’esthétique qui, tout comme la gloire, ne s’expliquent que par le tra­vail haras­sant des années.

De ce fait, le temps est un vec­teur de lec­ture, non pas celui passé à l’écoute du livre, mais avec ce qu’il dénonce pro­fon­dé­ment de l’évolution de l’être, du peintre notam­ment et de son étan­tité artis­tique, de ses trans­for­ma­tions plas­tiques. C’est à une ana­lyse de ses expé­riences de vie que se bâtit le créa­teur, afin qu’il puisse déli­vrer et se déli­vrer de son uni­vers inté­rieur. Le temps, donc, compte.

L’âme se sou­vient, direz-vous, de ce qu’elle a vu, et s’exerce ou se console par le sou­ve­nir ; mais si la mémoire, qui sup­plée à sa manière la vue, ou l’ouïe, ou les sens enfin que nous per­dons tour à tour, vient à s’éteindre, quel sera l’aliment de cette flamme que per­sonne n’a vue ?

Ou

La pein­ture, c’est la vie. C’est la nature trans­mise à l’âme sans inter­mé­diaire, sans voile, sans règles de conven­tion. La musique est vague. La poé­sie est vague. La sculp­ture veut la conven­tion. Mais la pein­ture, sur­tout en pay­sage, est la chose même.

Ou

On a beau faire, on voit tou­jours au-dedans de soi un gouffre, un abyme qui n’est jamais com­blé. On sou­pire après quelque chose qui ne vient jamais.

J’ai mis l’accent sur cer­tains termes qui reviennent tout le long de la vie de Dela­croix. Mais ses phrases s’apparentent aussi à des cou­leurs, des matières quasi orga­niques, leur consis­tance rap­pe­lant celles des cou­leurs de la palette, à sa gamme chro­ma­tique, ce qui explique pour­quoi telle cou­leur (donc tel terme) s’étend tout le long de la vie du peintre et scrip­teur, car les tons pré­fé­rés reviennent toujours.

Puis dou­ce­ment l’idée de la mort appa­raît, et pré­ci­sé­ment l’idée du tré­pas (fin des matières), où l’âme joue sans doute un rôle ; le tré­pas comme des­ti­na­tion future qui ne conduit à aucun futur. Mal­gré tout, les œuvres d’art per­sistent et ins­tallent un répit devant l’effacement pro­gres­sif des traces his­to­riques. Tout est texte en un sens, tout est état du temps. Quelle belle phi­lo­so­phie pour quelqu’un qui a par­couru avec sa pein­ture et ses textes le domaine des idées !

Je me suis dit cent fois que la pein­ture, c’est-à-dire la pein­ture maté­rielle, n’était que le pré­texte, que le pont entre l’esprit du peintre et celui du spectateur.

didier ayres

Marie Alloy & Jean-Pierre Vidal, Ainsi par­lait Eugène Dela­croix, éd. Arfuyen, 2023 — 14,00 €.