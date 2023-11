Maurice Tillieux & Will, Tif et Tondu — Intégrale 1968–1972

Une ambiance réso­lu­ment policière

Will, en cette année 1968, se retrouve sans scé­na­riste après treize ans de col­la­bo­ra­tion pro­duc­tive avec Rosy. Dans cette fin de décen­nie, les Edi­tions Dupuis subissent nombre de bou­le­ver­se­ments entre aban­dons de séries et départs vers d’autres édi­teurs.

Mau­rice Tillieux est l’un des col­la­bo­ra­teurs his­to­riques avec sa célé­bris­sime série des Gil Jour­dan. Mais la pénu­rie de racon­teurs d’histoires va l’amener à se sur­pas­ser et il devra, à un cer­tain moment, scé­na­ri­ser jusqu’à neuf séries en parallèle.

Avec Mau­rice Tillieux, la série prend un nou­veau virage lais­sant la fan­tai­sie bur­lesque ou la poé­sie mer­veilleuse pour évo­luer vers des ambiances net­te­ment plus noires. Mon­sieur Choc, l’emblématique cri­mi­nel contre lequel les deux héros ont lutté sans cesse, dis­pa­raît. Il sera rem­placé, dès le second scé­na­rio de Mau­rice Tillieux, par la Com­tesse Amé­lie d’Yeu, dite Kiki. Est-ce pour faire plai­sir à Will que le scé­na­riste intro­duit cette héroïne ? En effet, ce der­nier ado­rait des­si­ner des per­son­nages fémi­nins, per­son­nages dont il était bien privé dans les pré­cé­dents albums. La femme, sur­tout belle et intré­pide, n’était pas de mise dans cette mai­son d’édition.

L’ombre sans corps se déroule en Angle­terre. Tif et Tondu partent en vacances en Écosse et s’arrêtent à Londres saluer l’inspecteur Fic­shus­sey, de Scot­land Yard. Ils sont alors les témoins d’étranges phé­no­mènes dans une intrigue poli­cière flir­tant avec le fan­tas­tique.

C’est dans l’aventure sui­vante, Tif et Tondu contre le Cobra que Mau­rice Tillieux met en scène la Com­tesse Amé­lie d’Yeu, dite Kiki, qui appa­raî­tra ensuite dans neuf aven­tures du duo de créa­teurs. La com­tesse est une jeune femme au carac­tère bien trempé. Elle est intré­pide, ne se laisse pas arrê­ter faci­le­ment quand elle a pris une déci­sion. Will lui donne de longs che­veux blonds, lui place un grain de beauté sous un de ses yeux noirs, la dote d’une taille de guêpe et d’un main­tien royal. Amé­lie est une femme sédui­sante à tous les points de vue.

Le roc mau­dit, une des meilleures his­toires de la série, est suivi par Sorti des abîmes.

Comme toutes celles qui regroupent les aven­tures des héros des Édi­tions Dupuis, cette inté­grale béné­fi­cie d’un dos­sier intro­duc­tif par­ti­cu­liè­re­ment fourni avec nombre d’informations sur l’époque et une ico­no­gra­phie qui ravivent de bons sou­ve­nirs. Cette Inté­grale regroupe quatre albums qui marquent un tour­nant dans la série. C’est un régal de lecture.

serge per­raud

Mau­rice Tillieux (scé­na­rio), Will (des­sin) ² Rémy Dubois (cou­leurs), Tif et Tondu — Inté­grale 1968–1972, Dupuis, coll. “Patri­moine”, sep­tembre 2023, 208 p. — 40,00 €.