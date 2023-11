La “Différante”

(Laure)

Et nous voici les voyeurs obli­gés de Laure. Elle pro­jette son corps, son âme. Et nous voici pro­je­tés et démul­ti­pliés car l’œuvre est aussi spi­ri­tuelle qu’incarnée. Cela peut sem­bler cruelle ou por­no­gra­phique pour un public effa­rou­ché. Mais Laure demeure pudique et nue de nuées.

Sa vulve par­fois béante s’ouvre — mais sur l’imaginaire. Le lec­teur se plaît à envi­sa­ger l’auteure cou­pable d’imposer son impli­cite injonc­tion : “regarde !”. Mais nous venons de là. Nous sommes sou­mis de la sorte à nous infil­trer par où ça passe et où ça ne finit pas de s’enfoncer.

La vie s’y rat­tache — même dans ses envo­lées. Et Laure l’oblige à regar­der par son trou de ser­rure pour voir non seule­ment ce qu’on espère mais aussi des abysses. Comme Artaud, elle a été à sa manière une sui­ci­dée de la société dont elle fait par­ta­ger le sort des vic­times. Elle tient debout dans ses textes comme si c’était un miracle et ce, pour dire l’absence et le manque. Mais l’accomplissement n’est pas oublié. Il est plus qu’émis : il devient la poé­sie.

Ce qui est mas­qué des abîmes de l’être, l’auteure le révéla en nous fai­sant aussi par­ti­ci­per à sa quête. Tout un monde inté­rieur est là, entre orgasme et dou­leur, dans un effet de subli­ma­tion là où le cri d’entrave du cœur trouve des mots pour se dire.

Des cou­rants d’énergie libi­di­nale et mys­tiques appellent à la ren­contre impos­sible, au seuil infran­chis­sable. Mais ce qui se sous­trait est tout autant offert. Laure est deve­nue voyante de ses voyeurs. Elle connaît leur obs­cur et s’est s’adressée encore à eux.

Ecoutons-là. Car elle nous manque. Ecoutons-là dire ses symp­tômes, évo­quer écarts, rup­tures et convul­sions lentes.

jean-paul gavard-perret

Photo Sabrina Bambou