Stéphane Fert, La Marche Brume — t.01: “Le souffle des choses”

Un conte très moderne

Dans ce conte, l’auteur approche une éco­lo­gie posi­tive met­tant en œuvre l’usage des plantes, leur uti­lité et leurs bien­faits. La brume, ce brouillard épais, cette bouillie de char­bon, noire et épaisse comme une encre en sus­pen­sion, englobe plu­sieurs allé­go­ries que l’auteur pré­sente, décrypte au long de son his­toire.

Il anime une troupe de sor­cières hautes en cou­leur et un per­son­nage cen­tral, Tem­pé­rance (le nom est déjà por­teur de mul­tiples sym­bo­liques) dont la nature reste long­temps indé­fi­nie. L’univers déployé est foi­son­nant, le scé­na­riste n’est pas éco­nome d’actions. Il ajoute une belle dose d’humour, intègre une large part de mer­veilleux et offre une nar­ra­tion bien maî­tri­sée. Il ins­talle une ambiance mys­té­rieuse, voire inquié­tante, ren­for­cée par un gra­phisme par­ti­cu­lier mais par­fai­te­ment expres­sif. De nom­breuses ques­tions sou­lèvent des pro­blé­ma­tiques très actuelles. Il aborde ainsi le rap­port au vivant, le res­pect de la dif­fé­rence, l’importance de l’imaginaire en uti­li­sant des sté­réo­types du conte et de la fantasy.

Dans un pay­sage de mon­tagnes et de forêts, des hommes pour­chassent une femme appe­lée Gri­sette, qui tient un enfant dans ses bras. Rat­tra­pée, elle lance un sort, tente de fuir sur un balai, mais une flèche l’envoie à terre. Elle tombe parmi sa com­mu­nauté. Les sor­cières écha­faudent des recettes pour se pro­té­ger de cet enfant quand Gri­sette pré­cise que ce n’est qu’une petite fille.

Dix-huit ans plus tard, la petite est deve­nue une grande femme appe­lée Tem­pé­rance. Sa mère adop­tive reste réti­cente à lui ensei­gner la magie que toutes pra­tiquent. La brume, qui avait envahi le ter­ri­toire avant de dis­pa­raître, revient. Les sor­cières doivent alors se lan­cer dans une grande aven­ture qui va chan­ger le des­tin de Tempérance…

Ce pre­mier tome ins­talle un conte à la fois sombre et lumi­neux, joyeux et mena­çant, pose des pro­blé­ma­tiques liées aux rap­ports entre l’humain et la nature dans un récit enthousiasmant.

serge per­raud

Sté­phane Fert, La Marche Brume — t.01 : Le souffle des choses, Dar­gaud, août 2023, 136 p. — 21,50 €.