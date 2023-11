Lucie Revil, Suivez la ligne (exposition)

Epures et sophistication

Femme de fer et main d’acier dans un gant de pro­tec­tion eu égard à ses tra­vaux de sou­dure et de for­ge­rie, Lucie Revil sait pour­tant atten­drir les matières les plus dure afin de créer une poé­sie là où la 3 D joue à fond par emprise la 2 D.

Après avoir créé du mobi­lier métal­lique sophis­ti­qué adapté aux besoins spé­ci­fiques de chaque client et dans sa pas­sion pour le métal, la plas­ti­cienne passe de pièces fonc­tion­nelles à des œuvres d’art où la barre de fer sert de nar­ra­tion par tout un jeu de sou­dures et de laquages. Sor­tant du cadre rigou­reux de la métal­le­rie tra­di­tion­nelle à la créa­tion pure très minu­tieuse, Lucie Revil mène un pro­jet artis­tique d’exception qui met à mal l’affirmation « Le métal c’est lourd, le métal c’est froid. »

Guidée par­fois par le mini­ma­lisme d’Osvaldo Cavan­doli, elle scé­na­rise son per­son­nage isolé mais propre à offrir jubi­la­tion et humour. Il devient notre sem­blable ou celui que vous vou­drions être et dont les actions sty­li­sées viennent en découpe devant un sup­port vierge.

Mais par d’autres manières d’utiliser la “linea chiara” elle crée par exemple des pro­po­si­tions plus mobiles et ailées. Le fil chromé peut bati­fo­ler dans l’air his­toire de faire rêver les ama­teurs d’art et impres­sion­ner celles et ceux qui aiment sa sophis­ti­ca­tion plus pro­fonde que sim­ple­ment orne­men­tale. En plus solide homme du monde, l’acier grâce à Lucie Revil peut donc offrir plus que ce qu’il est.

jean-paul pavard-perret

Lucie Revil, Sui­vez la ligne, Espace Vau­ge­las, Aix-les-Bains, du 6 novembre au 22 décembre 2023.