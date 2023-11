L’opéra de quat’sous (Bertolt Brecht / Thomas Ostermeier)

Une mise en scène tirée à quatre croches

Pendant qu’un orchestre de fan­fare rele­vée entonne un cou­plet entraî­nant, des opé­ra­teurs s’affairent sur scène pour dis­po­ser des élé­ments de décor. Une femme entame un refrain de pré­sen­ta­tion, avant de dis­pa­raître, por­tée par un cadre qui s’élève dans les airs. Les per­son­nages se pré­sentent suc­ces­si­ve­ment leur situa­tion, chan­tant leur par­ti­tion et déve­lop­pant leur pro­pos de façon allègre, se mon­trant enjoués et enga­gés, dans un exer­cice de music-hall plai­sant et léger.

On sent le pro­pos n’être qu’un pré­texte ; la cor­rup­tion d’une ville sou­mise à la pègre, l’exploitation des plus dému­nis, les rela­tions entre le milieu et la police ne servent qu’à mettre en valeur la musique et à tour­ner en déri­sion les valeurs humaines qui sont mises en exergue.

Le spec­tacle est agréable, mais il reste para­doxa­le­ment ampoulé et redon­dant. On a connu Tho­mas Oster­meier plus inven­tif et plus auda­cieux. En choi­sis­sant la fidé­lité au pre­mier texte de Brecht et à l’esprit folk­lo­rique du livret de Kurt Weil, il pré­sente un spec­tacle accom­pli, mais dont la mise en scène reste sclé­ro­sée. Il en est comme s’il délé­guait l’initiative à Maxime Pas­cal, chargé de mettre en rythme et en tona­lité la par­ti­tion.

Il en résulte une repré­sen­ta­tion sym­pa­thique, ini­tia­le­ment enjouée par un esprit potache assez bien­venu, des per­son­nages bien sen­tis, mais vouée à un dyna­misme qui s’épuise dans l’académisme. On en sort nourri d’une connais­sance de l’œuvre fon­da­trice d’une tra­di­tion alle­mande, mais peu édi­fié par son actualisation.

christophe giolito



L’opéra de quat’sous