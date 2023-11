Vincent Malgras & Camille Prieur, Sparte attaque ! — t.01 : “À l’ombre des héros”

Il n’y a pas que des puis­sants guerriers…

Sparte occupe une place par­ti­cu­lière dans l’histoire de la Grèce par sa société tour­née vers le dépas­se­ment de soi, la totale sou­mis­sion à cette cité-État, par la dureté de l’existence quo­ti­dienne. L’éducation des jeunes consis­tait en une dis­ci­pline de fer pour assu­rer une des­ti­née glo­rieuse de la cité.

On pré­sente les Spar­tiates comme des guer­riers aux corps sculp­tés par la pra­tique des sports de com­bat. D’ailleurs, délais­sant les arts et autres acti­vi­tés cultu­relles, ils n’ont pra­ti­que­ment rien laissé dans ces domaines. C’est dans ce flot de tes­to­sté­rone que les auteurs pré­sentent un qua­tuor de jeunes peu valeu­reux, peu enclins à pra­ti­quer quelques efforts phy­siques, mais qui rêvent, mal­gré tout, d’apporter leur contri­bu­tion à la gloire de la cité.

Men­tha­los, Roméos, Gyros et Jean-Patrocle ont des idées et veulent les mettre en pra­tique. C’est ainsi qu’ils veulent pro­fi­ter de l’absence de Clo­thô, une des Moires, pour cou­per les fils de vie des guer­riers perses qui attaquent la cité. Le résul­tat n’est pas celui escompté, bien sûr.

Pour connaître leur des­tin, ils rendent visitent aux Éphores mais la suite est catas­tro­phique. Pour ten­ter de conqué­rir l’attention des belles Spar­tiates, ils partent vaincre des monstres, cher­cher des tré­sors fabu­leux. Ils n’hésitent pas à inter­pel­ler dieux et déesses, à s’inviter dans la marche de l’Olympe…

En dix nou­velles illus­trées en trois à huit planches les auteurs explorent de nom­breux thèmes autour des dieux, pui­sant dans la Mytho­lo­gie et dans ce que l’Histoire a rap­porté comme ces intru­sions perses, les guerres contre Athènes. Pre­nant le parti d’un humour débridé, voire de la déri­sion, les auteurs mettent en scène de façon ludique ces quatre anti­hé­ros. Les jeux de mots et les allu­sions déca­lées fleu­rissent. Chaque his­toire est sépa­rée par une scène en une planche fort cocasse. C’est drôle, enlevé, mais appuyé sur une sérieuse connais­sance des sujets abordés.

Si le scé­na­rio est écrit à quatre mains, il en est de même pour la mise en images, des planches, des vignettes très réus­sies qui rap­pellent un maître en la matière, le fan­tas­tique Mar­cel Got­lib. Les atti­tudes et les mimiques sont expres­sives et le dyna­misme attendu est au rendez-vous.

Sparte attaque ! se révèle un album très réjouis­sant à par­cou­rir pour la qua­lité des his­toires, du gra­phisme et par l’humour. Deux auteurs à suivre avec attention!

serge per­raud

Vincent Mal­gras & Camille Prieur (scé­na­rio, des­sin et cou­leurs), Sparte attaque ! — t.01 : À l’ombre des héros, Fluide Gla­cial, jan­vier 2023, 56 p. — 13,90 €.