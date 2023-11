Jean Anguera, Archipel (exposition)

Fantômes masses

Jean Angera crée un lan­gage consis­tant, pro­fond, plein de secrets, donné à la fois comme approche du rêve mais non sans risques. A la recherche de masses, c’est comme si le créa­teur recou­vrait, embal­lait et d’une cer­taine manière “cachait” le corps — le nôtre et celui du temps — pour mieux le montrer.

Tout est aussi concep­tuel que phy­sique par la 3 D. en mise en adresse plus que sim­ple­ment en scène en de tels lagons. Ses recherches parlent du corps et de son arti­cu­la­tion avec les masses comme il le fit avant avec des lignes et trames pour le pay­sage.

Il fabrique des images au moyen de la matière en des trans­la­tions. Dans leur fixité, les sculp­tures déplacent et mettent à l’épreuve des formes qui surgissent.

Chaque pièce devient le signal d’une rela­tion humaine à la créa­tion. Bref, d’une étrange inti­mité. Dans la fabri­ca­tion de cette ten­sion à ceindre le vide et dans tous ses états, le corps est le vaisseau-fantôme. S’y créent l’enveloppe d’une pen­sée à venir et la dif­frac­tion d’un espace qui ne pour­rait être saisi ex corpo.

jean-paul gavard-perret

Jean Anguera, Archi­pel, Musée Fran­çais de la Carte à Jouer, Issy-les-Moulineaux, du 22 novembre 2023 au 11 février 2024.