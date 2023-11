Lilian Bathelot, Geronimo et moi

De la Com­mune de Paris aux guerres apaches

Une intro­duc­tion détaille les évé­ne­ments qui ont per­mis la décou­verte de ces docu­ments, cahiers, lettres, où Fran­cine, une jeune Fran­çaise née dans les monts d’Aubrac, louée comme ser­vante à Paris peu avant la Com­mune, s’est retrou­vée au cœur des guerres indiennes. Sub­ju­guée par leur contenu, Dezba Asdzàni, cher­cheuse aux USA décide de les publier.

Dans ces cahiers, Fran­cine V. débute son récit dans le chaos des der­niers jours de la Com­mune en 1871. Elle com­mence par sa nais­sance quand elle s’appelle Ance­line Viala, cin­quième enfant. Bouche-à-nourrir de trop, elle est pla­cée dans une ins­ti­tu­tion reli­gieuse, puis louée comme ser­vante à Céles­tin Cos­te­nave, un bou­gnat qui tient Aux Clo­chers de l’Aubrac, une gar­gote à Paris.

Très vite, il abuse d’elle avant de la livrer à d’autres hommes. Elle com­prend vite que cer­tains mâles ne sont pas les clients habi­tuels des lieux et va cher­cher à les connaître, mais ce n’est pas sans dan­gers car…

Fran­cine raconte, en remon­tant dans le temps, les cir­cons­tances l’ayant ame­née dans cette situa­tion et sa fuite pour les États-Unis où elle va s’impliquer à défendre la cause indienne et ren­con­trer Gero­nimo et son peuple. Elle pro­pose ainsi, deux récits, l’un remon­tant dans un passé récent, l’autre décri­vant son pré­sent et ses aven­tures actuelles.

Dans le pre­mier, elle détaille l’enquête menée pour dénon­cer un réseau de pros­ti­tu­tion dont elle été la vic­time, les dan­gers affron­tés, les bles­sures reçues. Puis son action dans la Com­mune, les rai­sons de sa fuite éper­due, trou­vant refuge, après une tra­ver­sée épique de l’Atlantique, aux USA. C’est alors la décou­verte de cet immense pays, la vio­lence du Far West, la lutte des Apaches pour leurs droits. Mais, elle a tou­jours la volonté de mener à terme cette enquête pour que les cou­pables soient punis, d’autant que…

Avec une base his­to­rique solide, Lilian Bathe­lot donne corps à une atta­chante héroïne dans la seconde moi­tié du XIXe siècle. Elle va faire des ren­contres déci­sives qui vont orien­ter le cours de sa vie, la mener dans des lieux impré­vus, faire face à des injus­tices dont la lutte va condi­tion­ner son exis­tence. De fille de salle, elle devient jour­na­liste.

Vic­time, elle va, grâce à ces ren­contres, évo­luer prendre conscience de sa pos­si­bi­lité de sor­tir de sa condi­tion et déci­der de sa liberté en tant que femme. Elle va devoir défendre sa vie pour mener ses com­bats. Avec Fran­cine, le roman­cier décrit la vie de ces jeunes per­sonnes livrées à des pré­da­teurs, exploi­tées de la plus hor­rible des manières. Sur ses pas, il fait vivre les vicis­si­tudes d’une fuite, les oppor­tu­ni­tés qui peuvent s’offrir, chan­ger de continent.

Il met alors en scène les com­bats menés par les autoch­tones contre des enva­his­seurs, les luttes pour gar­der leurs terres ances­trales et leur mode de vie. Il construit, autour de l’héroïne, une suite de per­son­nages allant du plus loyal à la pire cra­pule. Et, en la matière, il pro­pose quelques beaux spé­ci­mens dans une caté­go­rie et dans l’autre. Il en est ainsi d’un indi­vidu qui, bien que prê­chant la liberté, dénon­çant les injus­tices, se livre sans états d’âmes à la plus abjecte des acti­vi­tés, la mise en escla­vage des femmes.

Avec un style tonique, une écri­ture fluide, un voca­bu­laire relevé mais plai­sant, Lilian Bathe­lot offre une his­toire qui reste en mémoire pour la qua­lité nar­ra­tive, l’originalité de la pré­sen­ta­tion, et les sujets abor­dés, sujets encore trop d’actualité.

serge per­raud

Lilian Bathe­lot, Gero­nimo et moi, Édi­tions 10/18, coll. “Polar”, octobre 2023, 360 p. — 16,90 €.