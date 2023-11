Foto / Industria 2023

Là où les non dupes errent

La VIe bien­nale de la pho­to­gra­phie sur l’industrie et le tra­vail pro­pose un pro­gramme de douze expo­si­tions avec comme fil rouge la dimen­sion du jeu dans la pho­to­gra­phie. Le com­mis­saire de ces évè­ne­ments pré­cise à ce pro­pos que “le jeu est une affaire sérieuse et donc une chose com­plexe, avec de mul­tiples niveaux d’interprétation.” En effet, il peut pro­cu­rer de la détente et de la gra­ti­fi­ca­tion par sa nature libé­ra­toire et universelle.

Jeux pour enfants, parcs d’attractions, casi­nos, jeux vidéo pros­pèrent comme ils ne l’ont jamais fait dans des jeux où la réa­lité aug­men­tée et l’intelligence arti­fi­cielle prennent toute leur place. Mais l’appareil photo lui-même peut faire par­tie du jeu. Par exemple, Andreas Gursky avec son expo­si­tion Visual Spaces of Today joue avec des images du monde en met­tant en scène des élé­ments réels, tout en obte­nant des réa­li­tés dif­fé­rentes. Les images deviennent le sym­bole d’une réa­lité écrasante.

Ajou­tons que la Bien­nale implique avec son pro­gramme d’exposition les monu­ments his­to­riques de la ville et fait des visi­teurs aussi des tou­ristes. Et dans cette déam­bu­la­tion, ils consta­te­ront aussi que le noir et blanc pro­pulse dans une autre dimen­sion du lan­gage pho­to­gra­phique et per­met de voir le monde dif­fé­rem­ment en explo­rant en pro­fon­deur l’observable et l’observateur.

C’est le cas avec le tra­vail de Beno­houd Hicham sur sa classe au Maroc, pen­dant ses années en tant que pro­fes­seur d’art. Les étu­diants posent devant l’objectif tout en étu­diant et en jouant : ils sont à la fois étu­diants et pho­to­graphes. Le jeu sérieux et com­plexe de la réflexion s’y met en place comme dans toutes ces expo­si­tions de Bologne.

jean-paul gavard-perret

Foto / Indus­tria 2023, Fon­da­tion Mast, Bologne, du 18 octobre au 26 novembre 2023.