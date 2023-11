Jean-David Morvan, Madeleine Riffaud & Dominique Bertail, Madeleine, Résistante : T.02 : “L’édredon rouge”

Le récit d’une lutte pour la liberté

Made­leine Rif­faud raconte le quo­ti­dien de ces jeunes qui se battent clan­des­ti­ne­ment, un ensemble de faits, d’actes qui semblent peu glo­rieux mais qui struc­turent une volonté de luttes et amènent des agis­se­ments qui en enclenchent d’autres. Elle décrit par le menu ses ren­contres avec des per­sonnes ordi­naires qui s’engagent et qui accom­plissent des gestes qui per­mettent de conti­nuer.

C’est cette vieille dame qui ayant caché Made­leine sous un gros édre­don fait front au groupe de sol­dats alle­mands qui la recherche. Ce sont les héros du quo­ti­dien qui sont mis en valeur, à l’honneur. Ce ne sont pas les gueu­lards mais les tai­seux, ceux qui s’activent plu­tôt que de jouer les tri­buns de façon stérile.

En 1942, à Paris, une jeune fille de dix-huit ans reçoit sa pre­mière mis­sion de résis­tante. Elle choi­sit Rai­ner pour nom de guerre, en hom­mage au poète Rai­ner Maria Rilke. Elle doit écrire un tract que l’imprimeur refuse. Pour lui, c’est un poème et il faut Vaincre et Vivre plu­tôt que Vaincre et Mou­rir. Alors, elle écrira ses textes sur les murs, à la craie.

Elle fait sa place dans le mou­ve­ment mais, pour l’heure, il faut convaincre, se pro­cu­rer des armes et l’indispensable dans un pays dépouillé où le strict néces­saire manque. Lorsqu’un maillon du réseau est arrêté, il faut pré­ve­nir ceux qui sont en dan­ger et leur deman­der de dis­pa­raître immédiatement.

Elle se retrouve char­gée de recru­ter. C’est la débrouille pour réunir tout ce qui est néces­saire aux réseaux. Son bou­lot vital consiste à : “Bar­bo­ter, fau­cher, carot­ter, déva­li­ser, sou­la­ger, déles­ter, cha­par­der, chou­ra­ver.” Elle avoue qu’à la fin de la guerre elle aurait pu deve­nir une sacrée voleuse.

Et puis c’est le drame, l’arrestation, la torture…

On suit cette jeune femme au carac­tère volon­taire, déter­mi­née dans son enga­ge­ment, son exis­tence dif­fi­cile, son audace pour mener au quo­ti­dien des actions qui peuvent sem­bler ano­dines mais sont aussi impor­tantes que les actes héroïques. Elle émaille ses sou­ve­nirs de moments plus légers quand, par exemple, l’un d’eux reçoit un colis de pommes de terre, une gour­man­dise par rap­port aux ruta­ba­gas et topi­nam­bours. Mais la vais­selle manque et elle dés­in­fecte le bidet avec de l’alcool à brû­ler pour faire une purée.

L’auteur raconte cette période, sa vie et les séquelles subies car vivre dans un tel cli­mat de dan­ger n’est pas sans consé­quences. Aujourd’hui encore, alors qu’elle va atteindre ses cent ans l’an pro­chain, elle pos­sède tout le tonus néces­saire pour expliquer.

Domi­nique Ber­tail illustre de façon réa­liste cette his­toire dans l’Histoire. Il met en scène de façon adé­quate le par­cours hal­lu­ci­nant de cette jeune femme, les dan­gers côtoyés, les actions, la lutte contre l’occupant avec de biens faibles moyens. Il a mené pour ces planches un tra­vail docu­men­taire appro­fondi, que ce soit pour les objets du quo­ti­dien, les vête­ments por­tés, les véhi­cules, les armes et le décor des actions.

Le choix de cette teinte à base de lavis bleu est judi­cieux pour rendre pal­pable l’atmosphère lourde, pesante, sous cette occupation.

Un second tome remar­quable tant dans la pré­sen­ta­tion de cette lutte qui se déve­loppe que son orga­ni­sa­tion et ses acteurs. Ce sont des indi­vi­dus peu pré­pa­rés, voire pas, à mener de telles actions, à ini­tier de telles opé­ra­tions. Made­leine était étu­diante sage-femme.

serge per­raud

Jean-David Mor­van, Made­leine Rif­faud (scé­na­rio) & Domi­nique Ber­tail (des­sin et cou­leurs), Made­leine, Résis­tante : T.02 : L’édredon rouge, Dupuis, coll. “Aire Libre”, sep­tembre 2023, 128 p. – 23,50 €.