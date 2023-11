Ucel­lai ucellini

Paolo Roversi a invité des oiseaux de fau­con­ne­rie à inves­tir libre­ment son stu­dio pour réa­li­ser une série mys­té­rieuse. Hiboux, chouettes et fau­cons sont inon­dés voire satu­rés de lumières en des Pola­roids grand for­mat.

Les tons mono­chromes et l’art du por­trait chers à Roversi trouvent là toute son ampleur. Le pho­to­graphe a tou­jours été fas­ciné par les oiseaux Et l’idée de les pho­to­gra­phier dans son stu­dio est due à Chiara Bar­delli Nonino, cura­trice de son expo­si­tion au musée d’art de Ravenne.

Existe tou­jours chez lui un face-à-face avec son sujet quel qu’il soit dans ce qui tient, même avec ces rapaces, d’une ren­contre, d’un échange qui peut se res­sen­tir avec un bat­te­ment d’aile, un fris­son. “Cette émo­tion, c’est un moment de vie par­ti­cu­lier que l’on par­tage”, écrit Roversi.

Arri­vés avec un fau­con­nier, ces oiseaux lais­sés libres sont allés se poser direc­te­ment sur son tabou­ret, et l’artiste les a pho­to­gra­phiés comme un comme n’importe quelle per­sonne et une seule séance a suffi.

L’usage du Pola­roid crée par ailleurs une part d’inattendu qui plaît à l’Italien. Et il a cher­cher dans cet “entre­tien” avec les oiseaux l’essence de la beauté, moteur de mon tra­vail. “La beauté et son mys­tère, que ces oiseaux incarnent par­ti­cu­liè­re­ment bien me fas­cinent” , note celui qui pour­suit, par cette beauté, celle de la vie.

jean-paul gavard-perret

Paolo Roversi, Des oiseaux, Ate­lier EXB, 2023, 88 p. — 39,00 €.