Perrine Le Querec, Les pistes

Gestalt roma­nesque

Perrine Le Quer­rec crée des livres de poé­sie, de prose et gra­phiques faits par­fois “d’archives et de silences, de trous et de pliures.” Son tra­vail sur la langue ouvre divers champs d’expérimentation. Elle a publié par exemple chez le même édi­teur La Construc­tion (2018) qui pré­sente les plans d’un hôpi­tal psy­chia­trique mais dont le véri­table archi­tecte est le lec­teur.

Elle a depuis quitté Paris pour le Berry : selon elle, elle y écrira ses vingt pro­chains livres. Les pistes s’insèrent à la char­nière de ces deux vies. S’y découvrent trois per­son­nages : Eva, Piotr, Tom — soit une femme, un homme, un enfant. Le tout dans qua­rante deux uni­vers paral­lèles habi­tés par la mort, le sang, et l’amour. Ce der­nier ne cesse de tan­guer car la vio­lence guette au milieu de la force du désir et celle des rêves.

Dans une sorte de ges­talt roma­nesque, les gestes les plus simples se font et se défont. Des sen­ti­ments naissent, meurent écra­sés, sur­vivent, s’effondrent, se méta­mor­phosent à n’importe quel moment de la nuit ou du jour. Le temps se dis­tri­bue là où l’avenir est déjà joué dans le passé tan­dis que celui-ci se vit au pré­sent en une étrange fusion.

Et si dès le com­men­ce­ment tout était déjà iden­tique, rien n’est iden­tique là où tout se vaut. Du moins comme se valent les trois des­tins en déré­lic­tion dans un uni­vers de décombres et ses cadavres encore chauds et qui semblent encore hur­ler et qui rap­pellent le temps présent.

Mais, et en paral­lèle, c’est l’été, ses lumières là où les corps s’aiment der­rière les per­siennes pour se pro­té­ger de la cha­leur mais aussi du sang qui jaillit des gorges tran­chées. Dans ce magma tem­po­rel et cau­sal, des che­mins de dérive se déclinent, les fonc­tions des pro­ta­go­nistes et de leurs actions changent.

Quant à l’écriture, elle tient le tout dans une danse infer­nale par dis­so­nances qui ne cessent de se suc­cé­der mais qu’un tel texte assemble.

jean-paul gavard-perret

Per­rine Le Que­rec, Les pistes, art & fic­tion, coll Sush­larry, Lau­sanne, jan­vier 2024, 128 p. — 20 CHF