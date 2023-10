Stéfanie Renoma, Identity (exposition)

Du bon usage du genre

Stéfa­nie Renoma vient de pro­po­ser avec Iden­tity une expé­rience pho­to­gra­phique et audio­vi­suelle sai­sis­sante. Elle pré­sente et scé­na­rise sa propre inter­pré­ta­tion de la notion d’identité là où l’androgynie semble pré­do­mi­ner car le corps semble dépourvu de genre. Mais de fait c’est bien la sexua­lité qui demeure énig­ma­tique là où une ten­sion éro­tique intrigue et où le désir reste pal­pable.

L’artiste assume et reven­dique la fémi­nité tout en remet­tant en ques­tion la mas­cu­li­nité. Elle crée ainsi une expé­rience artis­tique fas­ci­nante. Sté­fa­nie Renoma joue avec les cli­chés, défie les normes de genre et crée une luxueuse mise en scène glamour.

Cette sophis­ti­ca­tion et cette séduc­tion “gênent” cer­tains ama­teurs d’art ou cri­tiques qui ne voient là qu’un exer­cice de légè­reté. Si l’artiste la reven­dique, cela ne reste néan­moins pour elle qu’une cara­pace ou plu­tôt que la plus élé­gante des poli­tesses et des grâces.

Elle invite à voir dans un exer­cice de la beauté une sexua­lité qui se veut à l’opposé de toute bles­sure ou cruauté. Tout reste de l’ordre de pro­po­si­tions énig­ma­tiques. S’y refuse l’idée de chute : la rédemp­tion de danses pre­mières et clas­sieuses la remplace.

La créa­trice ne fait pas mar­cher les êtres comme des robots dans une vie insa­tis­fai­sante : elle ose une sorte de “téléo­lo­gique” du corps là où la beauté n’est plus masque mais nature puis­sante, agile, lan­gou­reuse, céré­mo­nielle. Rien ne semble pou­voir la défaire et elle s’inscrit par cette puis­sante fan­tas­ma­go­rie contre la pâlotte lubricité.

jean-paul gavard-perret

Sté­fa­nie Renoma, Iden­tity au Quar­tier Géné­ral, Paris XI, octobre 2023.