Hubert Maury & Marc Victor, Des hommes sans nom

Une mis­sion hau­te­ment périlleuse

Hubert Maury, après une car­rière d’officier et de diplo­mate, Marc Vic­tor, après une acti­vité de jour­na­liste, unissent leurs com­pé­tences pour l’écriture de romans. Ils se sont ren­con­trés au Cam­bodge, retrou­vés en Afgha­nis­tan, au Pakis­tan… Ils pos­sèdent une connais­sance appro­fon­die du contexte géo­po­li­tique dans lequel ils font évo­luer les per­son­nages du pré­sent livre.

En octobre 2010, à Paris, Vic­toire Le Lidec est sélec­tion­née pour suivre la for­ma­tion d’officier trai­tant. Le lieu­te­nant Niko­laï Kozel, son ins­truc­teur, lui mène la vie dure. Elle s’accroche et accède au poste.

En 2016, le capi­taine Kozel reçoit une nou­velle mis­sion. En sor­tant, il croise Vic­toire dans le cou­loir et s’étonne de la voir là. Mal­gré ses com­pé­tences, elle n’est pas envoyée sur le ter­rain. Elle se heurte à un pla­fond de verre, lui-dit-elle. Elle veut quit­ter la DGSE mais ne veut pas par­tir sur un constat d’échec. Elle a acquis une com­pé­tence cer­taine dans la connais­sance de la mou­vance isla­mique radi­cale tant au Moyen-Orient que dans les pays du sud de l’Asie. Elle a en ligne de mire une for­ma­trice dans une école cora­nique pakis­ta­naise qui amène les jeunes filles au mar­tyre pour la cause.

Quand en 2017, un res­pon­sable de Daesh contacte les ser­vices fran­çais pour deman­der une pro­tec­tion contre des ren­sei­gne­ments, Vic­toire fait un lien inat­tendu avec cette for­ma­trice. Elle pro­pose alors de mon­ter une opé­ra­tion com­plexe, trou­vant enfin sa place sur le ter­rain. Mais…

C’est l’univers de l’espionnage dans toute sa com­plexité, dans toutes ses tur­pi­tudes que les auteurs mettent en scène. Se basant sur l’attentat de Dehli contre des Fran­çais, ils arti­culent une intrigue adroite à sou­hait où les faux-semblants, les men­songes, les dis­si­mu­la­tions et les semi-vérités règnent en maîtres. Le pro­fil de cer­tains per­son­nages est suf­fi­sam­ment com­plexe pour auto­ri­ser toutes les sup­po­si­tions, toutes les légi­times sus­pi­cions.

Mais la réa­lité, les liens sont par­fois sur­pre­nants. Uti­li­sant les fac­tions isla­miques, les mani­pu­la­tions aux­quelles se livrent les offi­ciers trai­tants, les roman­ciers pro­posent une his­toire d’une belle inten­sité où la ten­sion ne fai­blit pas jusqu’à un dénoue­ment terrible.

Le choix d’une héroïne est inté­res­sant, chan­geant de ces récits où le pre­mier rôle est tenu par des hommes. S’ils décrivent les actions de ter­rain avec la ten­sion, les risques encou­rus, ils montrent aussi tout le tra­vail de ren­sei­gne­ment mené dans les locaux pari­siens. Il faut véri­fier la véra­cité des infor­ma­tions dans un monde ou l’intoxication est de mise, les recou­per, déci­der de l’opportunité d’une opé­ra­tion, sou­pe­ser les risques, mesu­rer les incer­ti­tudes pour sécu­ri­ser au mieux le tra­vail des agents de ter­rain.

Les auteurs donnent une expli­ca­tion fort inté­res­sante sur l’origine et l’emploi du Mon devant un grade mili­taire. Ils tra­vaillent la psy­cho­lo­gie de leurs per­son­nages, auto­ri­sant une cré­di­bi­lité tant dans les pro­fils que dans les actions.

Servi par une écri­ture fluide, un style tonique, des cha­pitres courts et denses, les auteurs pro­posent un roman qui se lit avec avidité.

serge per­raud

Hubert Maury & Marc Vic­tor, Des hommes sans nom, Folio Poli­cier n° 997, sep­tembre 2023, 336 p. — 9,60 €.