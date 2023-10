Fotografica, NOI, QUI (exposition)

Visages du monde

Bergame, pour la qua­trième édi­tion de son fes­ti­val Foto­gra­fica, pro­pose douze expo­si­tions cen­trées sur l’être humain, ses émo­tions, ses limites, sa fra­gi­lité. NOI, QUI ras­semble donc plu­sieurs “his­toires” en images. Elles mettent l’accent sur l’émergence d’humains enga­gés dans le défi du quo­ti­dien. Les valeurs telles que la l’intégration, la soli­da­rité, la culture conçues comme solu­tions sont décli­nées par les pho­to­graphes de manière personnelle.

Par exemple, Julio Bit­ten­court, traite du Bré­sil et de ses fave­las, de la pau­vreté, de la drogue et de la vio­lence. Nick Brandt pho­to­gra­phie per­sonnes et ani­maux tou­chés par la dégra­da­tion et la des­truc­tion de l’environnement. Ales­san­dro Gan­dolfi raconte l’histoire d’un groupe musi­cal de six jeunes filles enga­gées contre tous les abus. Laura Leo­nelli pré­sente une série de pho­to­gra­phies ano­nymes racon­tant com­ment pen­dant des siècles les femmes sont res­tées enra­ci­nées à la terre tan­dis que pères maris, fils étaient libres de s’envoler.

Les douze expo­si­tions témoignent toutes d’une forme d’humaniste qui vise à pro­mou­voir l’autonomisation des êtres et la trans­for­ma­tion sociale. L’art se veut ici non seule­ment témoi­gnage mais opte pour la beauté qui peut trans­mettre un mes­sage d’espoir par ce qu’elle est et ce qu’elle fait. N’en déplaise à ceux qui l’estiment sur­an­née. Sans elle, nulle pra­tique artis­tique n’aurait de sens. Par elle, à cha­cun de trou­ver lequel lui donner.

jean-paul gavard-perret

NOI, QUI “Foto­gra­fica, Fes­ti­val di Foto­gra­fia Ber­gamo”, Ber­game, du 14 octobre au 19 novembre 2023.

Photo Ales­san­dro Gandolfi