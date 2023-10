Lucia Di Luciano, Exposition

Le mou­ve­ment qui déplace les lignes

Lucia Di Luciano est née à Syra­cuse en 1933 et a fré­quenté l’Académie des Beaux-Arts et l’Association artis­tique inter­na­tio­nale de Rome. En 1963, elle forme le Gruppo 63 avec Lia Drei, Fran­cesco Guer­rieri et Gio­vanni Pizzo puis en 1964 elle fonde Ope­ra­tivo R avec Carlo Car­chietti, Franco Di Vito et Gio­vanni Pizzo.

Son par­cours est exem­plaire car, au fil du temps, son tra­vail pic­tu­ral est resté fidèle à l’approche “ani­co­nique” ori­gi­nale et aux don­nées de départ rigou­reu­se­ment rationnelles.

L’his­toire de sa créa­tion est asso­ciée à celle de “l’Art Pro­grammé” qui com­mence au début des années soixante et s’insère dans un phé­no­mène plus large appelé “Nou­velle Ten­dance”. Son tra­vail res­ti­tue des images synop­tiques qui suivent les moda­li­tés expres­sives du cou­rant, mais aussi du champ cultu­rel dans lequel ces opé­ra­teurs ont pro­duit leur action.

Les sur­faces créées par l’artiste sont com­plè­te­ment satu­rées, révèlent des liens avec la psy­cho­lo­gie de la Ges­talt, et montrent des ana­lo­gies de concep­tion avec la leçon construc­ti­viste. Elles sous-tendent aussi l’accointance phi­lo­so­phique avec la pen­sée structuraliste.

L’expé­ri­men­ta­tion de Lucia di Luciano pos­sède un carac­tère exem­plaire, là où les œuvres pré­sentent ici des sortes de grilles sou­vent très denses et par­fois plus allé­gées comme dans cette expo­si­tion sous la cura­tion de Moha­med Almu­si­bli.

Le tout érigé en des formes en noir et blanc ou en cou­leur, tra­ver­sées par des alter­nances ryth­miques et dotées d’une mobi­lité per­cep­tive. L’objectif cher­ché par Lucia di Luciano est d’élargir la per­cep­tion de même que l’horizon cognitif.

jean-paul gavard-perret

Lucia Di Luciano, Expo­si­tion, Lovay Fine Arts, Genève, du 9 novembre au 22 décembre 2023.