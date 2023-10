Ecrire sa vie (Virginia Woolf / Pauline Bayle)

Dire et redire ce qui ne se peut dire

©️ Simon Gosselin

Pendant que le public s’installe, des per­sonnes s’activent pour appor­ter des atten­tions à l’assemblée sié­geant sur quelques gra­dins en fond de scène. On dresse la table pour une célé­bra­tion, en deman­dant des objets au public, en vue d’une fête qui s’annonce comme la der­nière. On pré­pare le punch, on répète une chan­son. On dis­cute et s’oppose sur les qua­li­tés du per­son­nage ce soir mis à l’honneur, Jacob.

Les dia­logues sont entre­cou­pés de cho­ré­gra­phies alter­nant mou­ve­ments pré­ci­pi­tés et gestes pon­dé­rés. De gros bal­lons rouges poin­tillent le sol, puis l’espace. Jacob est un sol­dat censé reve­nir du front. Les amis s’invectivent, mais ne paraissent jamais dia­lo­guer, comme si cha­cun déployait son propre dis­cours, fait d’invocations indé­pen­dantes. Des confes­sions incom­prises expriment la dif­fi­culté du dire, la tra­hi­son du monde, l’insaisissabilité du réel.

La guerre et sa vio­lence viennent inter­rompre les fes­ti­vi­tés. La sirène recon­duit les spec­ta­teurs conviés sur scène dans les gra­dins. Les dif­fé­rents pro­ta­go­nistes de la ren­contre semblent racon­ter leur décou­verte effré­née, joyeuse et inquiète, du monde. Le pro­pos consti­tue une recherche un peu mys­tique de l’intimité et de l’intuition, sou­vent oppo­sées à la fureur du monde, au désordre des choses.

Pour faire face à la dou­leur, les six per­sonnes ont cha­cune une solu­tion ; il ne s’agit pour­tant que de vaines réso­lu­tions. A terme, on aborde encore l’hypothèse d’une com­mu­ni­ca­tion, voire d’une trans­mis­si­bi­lité des esprits. Selon plu­sieurs moda­li­tés, on montre que la détresse est aussi la voie de la régénérescence.

Un spec­tacle ambi­tieux, bien senti, qui n’échappe pas à quelques redon­dances, mais qui demeure tou­jours intéressant.

chris­tophe giolito

Ecrire sa vie



Adap­ta­tion et mise en scène Pau­line Bayle, d’après l’œuvre de Vir­gi­nia Woolf

avec Hélène Che­val­lier, Guillaume Com­piano, Vik­to­ria Koz­lova, Loïc Renard, Jenna Thiam, Char­lotte Van Bervesselès.

Assis­tante à la mise en scène Isa­belle Antoine ; scé­no­gra­phie Fanny Laplane, Pau­line Bayle ; lumières Claire Gon­drexon ; musique Julien Lemon­nier ; concep­tion sonore Oli­vier Renet ; cos­tumes Pétro­nille Salomé ; assis­tante cos­tumes Natha­lie Saul­nier ; acces­soi­riste Eric Blan­chard ; regard exté­rieur cho­ré­gra­phique Made­leine Four­nier ; régie géné­rale Antoine Seigneur-Guerrini ; régie son Tom Vana­cker ; régie pla­teau Lucas Fran­kias, Simon Leuillet ; construc­tion décors Eclec­tik Scéno.

Du 29 sep­tembre au 21 octobre 2023, au Théâtre Public Mon­treuil, salle Jean-Pierre Ver­nant,

10 place Jean-Jaurès, 93100 MONTREUIL 01 48 70 48 90

https://theatrepublicmontreuil.com/ecrire-sa-vie_pauline-bayle

du mardi au ven­dredi à 20h, sam à 18h relâche les dimanches et lun­dis, durée 1h45

Tour­née : du 20 au 23 juin 2023 à la Comé­die de Béthune – CDN des Hauts-de-France (créa­tion) ; les 27 et 28 juin 2023 au TANDEM, scène natio­nale d’Arras-Douai ; du 8 au 16 juillet 2023 au 77e Fes­ti­val d’Avignon — Cloître des Carmes ; du 26 sep­tembre au 21 octobre 2023 au Théâtre Public de Mon­treuil — CDN ; les 20 et 21 novembre 2023 sur le Le Par­vis, scène natio­nale de Tarbes-Pyrénées ; les 8 et 9 décembre 2023 à Cha­teau­val­lon Liberté, scène natio­nale de Tou­lon ; le 15 décembre 2023 au TCC — Théâtre Châ­tillon Cla­mart ; les 13 et 16 février 2024 au Théâtre Dijon Bour­gogne — CDN ; du 5 au 8 mars 2024 au Théâtre de la Croix-Rousse-Lyon.

Pro­duc­tion délé­guée Théâtre Public de Mon­treuil — CDN Copro­duc­tion Comé­die de Béthune — CDN des Hauts-de-France ; Châ­teau­val­lon Liberté Scène natio­nale (Tou­lon) ; TANDEM Scène natio­nale (Arras-Douai) ; Tan­gram Scène natio­nale (Évreux) ; Théâtre 71 Scène natio­nale de Mala­koff ; Théâtre de la Croix-Rousse Lyon ; Le Par­vis, Scène Natio­nale Tarbes Pyré­nées ; Scène Natio­nale d’ALBI-Tarn ; Théâtre le Rayon Vert Scène conven­tion­née de Saint-Valéry-en-Caux Avec le sou­tien de la rési­dence en Essonne avec les com­munes d’Arpajon, de la Nor­ville et de Saint-Germain-lès-Arpajon, du minis­tère de la Culture – DRAC Île-de-France et du Dépar­te­ment de l’Essonne; la rési­dence en Seine-Saint-Denis avec l’Espace 1789 à Saint-Ouen et le Dépar­te­ment de Seine-Saint-Denis ; l’Institut fran­çais du Royaume-Uni / Cross-Channel Theatre.