The Confessions (Alexander Zeldin)

© Chris­tophe Ray­naud de Lage

Sous nos yeux, le sou­ve­nir de soi

Une per­sonne venant du public s’avance, monte sur scène, pour livrer devant le rideau quelques-uns de ses sou­ve­nirs. On découvre le pla­teau, sur lequel se recons­ti­tuent des frag­ments de mémoire qui nous placent dans des situa­tions vécues comme des moments de ten­sion inté­rieure par le per­son­nage prin­ci­pal. Ce sont des drames qui se nouent de façon éphé­mère, comme pour exhi­ber le cadre momen­tané de nos impuis­sances consti­tu­tives.

Celle qui nous consi­dère du haut de ses années regarde sa vie se dérou­ler sous nos regards. On ne trouve pas de dia­logue auto­bio­gra­phique ; il s’agit ici de bribes, comme des effluves du passé nous pré­sen­tant des types, des per­sonnes qui n’interviennent pas pour pré­sen­ter leur per­son­na­lité mais pour repré­sen­ter une caté­go­rie spécifique.

Le pro­pos peut paraître simple ; il dénonce les vio­lences dont les femmes, même éman­ci­pées, sont l’objet. Les viols sont figu­rés alter­na­ti­ve­ment par des moments de silence ou de grands bruits. Une scène de rap­port sexuel imposé peut être lue comme la répé­ti­tion trau­ma­tique d’une péné­tra­tion sans consen­te­ment, mais aussi comme la com­pa­ru­tion du cou­pable devant la vic­time désor­mais mature.

Alexan­der Zel­din reste déli­cat, sou­vent ellip­tique, même s’il se montre plus direct, plus dyna­mique que dans ses pré­cé­dents spec­tacles. Il érige un par­cours de vie, dans ses aspé­ri­tés, ses aléas, ses ten­sions et sa matu­ra­tion. Si les ren­contres sont aisées, la conju­gai­son des per­son­na­li­tés se révèle dif­fi­cile. Un ton empa­thique, sans gran­di­lo­quence, qui déve­loppe une écri­ture dra­ma­tique impres­sion­niste et suggestive.

chris­tophe giolito The Confes­sions Texte et mise en scène Alexan­der Zeldin Avec Joe Ban­nis­ter, Amelda Brown, Jerry Killick, Lilit Les­ser, Brian Lip­son Eryn Jean Nor­vill, Pamela Rabe, Gabrielle Scaw­thorn, Yas­ser Zadeh.

Scé­no­gra­phie, cos­tumes Marg Hor­well ; lumière Paule Constable ; son Josh Anio Grigg ; com­po­si­tion musi­cale Yan­nis Phi­lip­pa­kis ; mou­ve­ment, cho­ré­gra­phie Imo­gen Knight ; col­la­bo­ra­trice à la mise en scène Joanna Pid­cock ; direc­teur de cas­ting Jacob Spar­row ; cas­ting aus­tra­lien Serena Hill ; sou­tien dra­ma­tur­gique Sasha Mila­vic Davies ; tra­vail de la voix Cath­leen McCarron.

À l’Odéon – Théâtre de l’Europe, place de l’Odéon, 75006 Paris

du 29 sep­tembre au 15 octobre 2023, durée : 2h10.

Tour­née : du 19 octobre au 4 novembre – Natio­nal Theatre of Great Bri­tain, du 8 au 12 novembre – Comé­die de Genève, du 15 au 18 novembre – Théâtre de Liège, du 22 au 24 novembre – Comé­die de Cler­mont, du 5 au 6 avril – Centre cultu­rel de Belém (Lis­bonne), du 10 au 12 avril – Tea­tros del Canal (Madrid), du 18 au 20 avril – Schaubühne (Ber­lin), du 3 au 5 mai – Théâtres de la Ville de Luxem­bourg, du 9 au 11 mai – Pic­colo Tea­tro di Milano — Tea­tro d’Europa.