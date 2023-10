Cédric Bannel, Les Fantômes de

Dans la guerre secrète menée par la Russie…

En Tran­syl­va­nie, un homme fuit devant trois pour­sui­vants. Coincé au som­met d’une falaise, il cache une clé USB dans une anfrac­tuo­sité et saute dans le vide. Dix jours plus tard, à Paris, Edgar Van Scana fait face à Paul, le colo­nel de la DGSE, qui l’informe du décès de cet Ukrai­nien, un agent. Celui-ci devait remettre à son offi­cier trai­tant des élé­ments d’un com­plot ourdi par le Krem­lin contre la France, une opé­ra­tion qui aurait pour nom de code Oura­gan de feu.

Edgar part, toutes affaires ces­santes, pour la Rou­ma­nie avec pour cou­ver­ture une mis­sion pour un client de son cabi­net. Mais que pèse Edgar face au rou­leau com­pres­seur russe mené par la géné­rale Olga Ranevs­kaïa, res­pon­sable des opé­ra­tions noires du Krem­lin ? Il doit avan­cer comme un fan­tôme… Mais même les fan­tômes sont en grand danger…

L’inva­sion russe a été stop­pée, en par­tie grâce au sou­tien de l’Occident en Ukraine. Si atta­quer l’OTAN semble dif­fi­cile pour le Krem­lin, celui-ci veut mettre en dif­fi­cul­tés des États de façon sou­ter­raine, détour­née, et il ne s’en prive pas.

Le roman­cier “ima­gine” que les Russes pos­sèdent le moyen de mettre la France, un pays plus vul­né­rable, dans une situa­tion chao­tique par une série d’attentats de grande ampleur. La DGSE envoie un agent noir pour contrer cette menace.

Cédric Ban­nel donne un récit très docu­menté sur les stra­té­gies déve­lop­pées par les ser­vices de ren­sei­gne­ment. Il concocte une his­toire appuyée sur des connais­sances appro­fon­dies sur le fonc­tion­ne­ment de l’État et ses réseaux. Son par­cours pro­fes­sion­nel lui a per­mis de nouer des rela­tions bien infor­mées qui lui apportent des maté­riaux qu’il struc­ture pour en faire les com­po­santes de ses livres. Ainsi, le per­son­nage d’Olga est com­posé à par­tir de plu­sieurs per­sonnes authen­tiques qui gra­vitent dans l’entourage de pou­tine.

Le héros est confronté à une unité du GRU qui existe vrai­ment. C’est un ser­vice chargé d’actions secrètes. Il est res­pon­sable, par exemple, de l’élimination de ceux qui gênent le pou­voir au moyen de poi­sons, de radioactivité…

Dans ce roman, l’auteur mêle, bien sûr, fic­tion et faits authen­tiques et ima­gine des actions proches d’une effroyable réa­lité. Il fait du conti­nent euro­péen une proie facile pour des grands fauves avides de conquêtes, de rêves pour recons­ti­tuer des empires dis­pa­rus. Si Pou­tine en est un, il n’est pas le seul diri­geant sans scru­pules et sur­tout sans contre-pouvoir.

Les Fan­tômes de Kiev se lit d’une traite pour sa suc­ces­sion de péri­pé­ties mus­clées, pour les hypo­thèses gla­çantes émises, fon­dées sur des élé­ments tangibles.

serge per­raud

Cédric Ban­nel, Les Fan­tômes de Kiev, XO Édi­tions, coll. “Espion­nage”, mai 2023, 512 p. — 21,90 €.