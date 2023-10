Nancy Huston, Choses dites

L’art de la chute

Par les mor­ceaux char­nels d’une détresse et d’un désastre, Nancy Hus­ton fait de son livre celui de la double chute : d’abord, on tombe amou­reux puis l’amour tombe en sa rup­ture. Res­tent les “choses dites” de ce nau­frage là où “per­sonne jamais” n’avait fait trem­bler l’auteure d’une telle façon.

C’est ainsi que la valse per­verse de l’amour s’installe et capote après quatre mois tant les egos s’affrontent. Finit même le temps où Hus­ton sou­pi­rait : “J’ai mis du rouge à lèvres sen­sass sur mes bles­sures pour qu’elles baisent les tiennes.”

Toute­fois, dans ce recueil de poèmes inédits, la poé­tesse s’amuse avec ce gâchis. Son “je” s’adresse au “tu” qui l’a quitté (ou l’inverse). Elle joue avec les figures et les cli­chés de l’amour. Ici, il est aussi fou qu’enfantin tant il était de demandes et d’attente totales.

D’ailleurs, le “per­sonne jamais” cité plus haut, dans sa néga­tion sar­cas­tique, annon­çait déjà cette débâcle vécue il y a qua­rante ans et écrit dix ans après dans un genre qui était pour Nancy Hus­ton pre­mier. Elle com­mença par la poé­sie. Ce fut tou­jours son moyen de de pas tom­ber dans la déli­ques­cence et en ajou­tant ainsi, comme elle le dit, “du corps au sens”.

Celle qui ici pos­sède ses névroses face à celui qui en connait autant ne pou­vait que tom­ber d’abysses et abîmes. L’auteure le dit avec humour en évo­quant une his­toire pour­tant courte (4 mois) mais où elle eut le temps de tout — non seule­ment s’envoyer mais se mettre en l’air.

L’auteure trouve là une his­toire au passé com­posé car, pour elle, le passé simple est impos­sible. D’autant que cha­cun resta dans sa niche — sur­tout l’homme écri­vain qui ne semble pas fait pour l’amour. La femme du même tabac l’est-elle plus ? Mais qu’importe, il se ter­mine ici par un — et comme le dit une chan­son popu­laire — “je me suis passé de toi avant de te connaître je peux le faire après”.

Voilà la manière idéale de se sen­tir mieux. Sur­tout 40 ans après avoir trouvé là une façon de ne pas mou­rir. Ce qui, à cette dis­tance, peut se réin­car­ner en rire (noir) et humour.

jean-paul gavard-perret

Nancy Hus­ton, Choses dites, L’iconoclaste, Paris, octobre 2023, 90 p. — 14, 00 €.