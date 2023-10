Pat To Yan, Le poisson rouge de Berlin

« Made in China »

Pour les Euro­péens que nous sommes, la Chine est dans la majo­rité des esprits un immense pays mena­çant, celui de la mon­dia­li­sa­tion éco­no­mique domi­na­trice, celui d’où vint l’épidémie de la Covid 19… Pour­tant, nous connais­sons aussi des traits d’une Chine tra­di­tion­nelle, exo­tique à nos yeux : celle des estampes, de l’opéra de Pékin, du canard laqué. En matière cultu­relle, c’est sans doute essen­tiel­le­ment le cinéma, celui de Hong Kong, de Taï­wan et de Chine conti­nen­tale qui par­vient jusqu’à nous.

En revanche, le domaine théâ­tral contem­po­rain semble inexis­tant. La preuve en est qu’en 2022, dans le cadre du fes­ti­val d’Avignon, fut pro­po­sée une dis­cus­sion au cloître Saint-Louis à ce pro­pos et dont l’intitulé tra­duit par­fai­te­ment cet état de fait : « la Chine que nous ne connais­sons pas : la dra­ma­tur­gie du théâtre contem­po­rain chi­nois. » La pro­gram­ma­tion au même fes­ti­val de la pièce de Meng Jing­hui, Le sep­tième jour, au cloître des Carmes, a fait figure d’ acte précurseur.

La publi­ca­tion chez espaces 34, dans la col­lec­tion « Théâtre en tra­duc­tion », du texte de Pat To Yan, Le pois­son rouge de Ber­lin, dans sa belle ver­sion fran­çaise de Sarah Oppen­heim consti­tue une vraie décou­verte de l’écriture théâ­trale d’aujourd’hui en man­da­rin et can­ton­nais.

Pat To Yan est né en 1975 à Hong Kong. Il a d’abord étu­dié la lit­té­ra­ture anglaise, la socio­lo­gie avant d’entamer une for­ma­tion à l’écriture dra­ma­tique à Londres. Il a mis en scène des auteurs étran­gers comme Pom­me­rat, Chur­chill, von Maye­burg etc. avant de mon­ter ses propres œuvres. Cer­taines d’entre elles abordent la vie des Hong­kon­gais et d’autres sont tour­nées vers l’anticipation comme sa tri­lo­gie du voyage post-humain. Il tra­vaille en tant qu’auteur asso­cié en Allemagne.

Ce qui frappe dans cette pièce écrite en 2019, c’est « sa plas­ti­cité ». Enten­dons par là qu’elle se donne à lire et à réa­li­ser sur un pla­teau de façon ouverte. Il s’agit d’un récit, à la chro­no­lo­gie res­ser­rée, à la troi­sième per­sonne majo­ri­tai­re­ment nar­rant le par­cours sen­ti­men­tal de Sze Yin, homme d’une qua­ran­taine d’années, tra­vaillant dans les nou­velles tech­no­lo­gies, de natio­na­lité hong­kon­gaise qui vit une his­toire amou­reuse brève et le plus sou­vent à dis­tance avec une jeune Chi­noise, Lin Lin, ins­tal­lée à Ber­lin. Un troi­sième per­son­nage, Yat Sum pro­longe la trame sen­ti­men­tale avec Sze Yin à Hong Kong. Enfin, une troi­sième femme, Li Li, ori­gi­naire de Shan­ghaï mais vivant aussi à Ber­lin, d’une cin­quan­taine d’années, appa­raît plus tard dans le texte. L’auteur lors de la créa­tion de sa pièce n’a pas traité ce der­nier personnage.

Certains pour­raient aller jusqu’à pen­ser qu’il s’agit là d’une nou­velle. Cepen­dant, il y a bien une dis­tri­bu­tion de per­son­nages en avant de la pièce et l’indication que jus­te­ment le récit peut don­ner lieu à des dia­logues, d’autant qu’à diverses reprises, le texte amorce expli­ci­te­ment ce sys­tème dia­lo­gique comme le montrent quelques exemples : c’est de Yat Sum dont parle Sze Yin (p. 24) ; une page plus loin : Lin Lin dit : je n’ai pas aimé ton atti­tude ou encore le pas­sage où les per­son­nages com­mentent des chan­sons au karaoké.

On pour­rait éga­le­ment appré­hen­der Le Pois­son rouge de Ber­lin comme un mono­logue inté­rieur du per­son­nage mas­cu­lin où les choses se disent dans la tête parce qu’il est perdu, de nulle part, tou­jours en voyage, qu’il ne maî­trise pas par­fai­te­ment ses mou­ve­ments du cœur : Voilà ce que Sze Yin dit dans sa tête à Lin Lin (p. 66)

Cette liberté de sai­sir le texte passe par sa dimen­sion poly­glotte que la tra­duc­tion ne peut pas évi­dem­ment rendre tota­le­ment. Les per­son­nages ori­gi­naires de Chine s’expriment en man­da­rin et les gens de Hong-Kong en can­ton­nais. L’auteur ainsi ren­voie à une réa­lité lin­guis­tique chi­noise mais sans doute davan­tage à un écran exis­ten­tiel impos­sible à vaincre entre Lin Lin et son amant Sze Yin. Une troi­sième langue « troue » le texte ; il s’agit de l’anglais en ita­liques, du monde contem­po­rain des tech­no­lo­gies numé­riques, des réseaux sociaux (open rela­tion­ship, Long D, What­sapp…, langue à la fois uni­ver­selle (par­lée bien sûr à Hong-Kong) mais aussi comme déshumanisée).

L’amour dont il est ques­tion est celui jus­te­ment de l’éloignement per­ma­nent. Les deux amants chi­nois se ren­contrent à Ber­lin, s’éloignent pour des rai­sons d’abord pro­fes­sion­nelles, ten­tant de faire vivre encore désir et sen­ti­ment par le biais de Skype, et autres tex­tos mais en vain. Le lien entre Sze Yin et son amie de lycée, Yat Sum, lui aussi se vit dans la dis­tance, le départ.

Peut être que seules les chan­sons par­viennent à dire cette pro­fonde mélan­co­lie amou­reuse, à l’image de la célèbre chan­son amé­ri­caine Five hun­dred Miles que l’on entend à la fin de la pièce. Nous sommes tou­jours à 500 miles de l’Autre.

marie du crest

Pat To Yan, Le pois­son rouge de Ber­lin, tra­duc­tion du chi­nois de Hong– Kong de Sarah Oppen­heim, Edi­tions espaces 34, 2023, 80 p. — 15,00 €.

La pièce a donné lieu en France à une mise en espace d’Alexandra Tobe­laim à Pont à Mous­son en août 2023, dans le cadre de la Mous­son d’été. Elle avait été créée par son auteur à Hong Kong.