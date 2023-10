Esther Tellermann, Ciel sans prise

Ce que le nous noue

En poèmes de dix et quinze vers de peu de syl­labes à peine ponc­tuées et par­fois écar­tées par un blanc, s’ouvre ce qui à l’origine sem­blait fermé sur l’avenir ou un autre livre à venir. Il y a là bien des traces de moments plus ou moins impro­bables. Dif­fi­cile de déga­ger le vrai du faux comme de savoir si une fenêtre est ouverte ou fer­mée.

Mais après tout qu’importe ? De l’incandescence comme d’une confu­sion, il ne faut pas cher­cher la lumière — même par l’écriture. Ce qui serait, il faut le recon­naître, se conten­ter de peu.

Esther Tel­ler­man le sait. Elle connaît autant les tré­fonds de la nature humaine que de la poé­sie qui — pour­quoi pas et dans cer­tains cas — peut ou pour­rait débou­cher sur l’infini. Mais il faut dire que la nature des écri­vains est faible — sauf si l’on fait excep­tion de l’auteure, elle-même sorte de météo­ro­logue de l’âme capable d’en dis­tin­guer les com­po­sants insai­sis­sables.

C’est pour­quoi elle s’amuse avec nous. Et sans ver­gogne. Allu­sions à l’Histoire ou aux petites his­toires deviennent de sub­tiles mani­gances en une cer­taine nature luxu­riante très contrô­lée toutefois..

Mais il ne faut pas se faire d’illusion : l’obscurité veille. Mais pas n’importe laquelle ; avec des ombre dedans. C’est pour une telle poé­tesse l’occasion de rap­pe­ler qu’il est inutile de cher­cher à cares­ser la chi­mère. Même la plus belle d’entre elles. Preuve que Ciel est sans prise. Mais est-il encore besoin de le pré­ci­ser après la si belle leçon de l’auteure ?

jean-paul gavard-perret

Esther Tel­ler­mann, Ciel sans prise, Édi­tions Unes, 2023, 220 p. — 20,00 €.