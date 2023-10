Appels d’affres et d’offres ou ce qui arrive

Richard Meier écrit ses effets de soi à tra­vers les mots “col­lés” de tierces per­sonnes — mais pas n’importe les­quelles. Leurs bouches parlent, comme l’indiquent les tra­cés noirs de l’auteur de même que ses signes de ponc­tua­tion. Et ce, comme s’il s’agissait de modé­rer cer­tains pro­pos emprun­tés à ses invi­tés, locu­teurs et inter­lo­cu­teurs : Sha­kes­peare, Ara­gon, Wal­ter Benjamin.

La parole s’approche du silence ou du retrait — mais pour dire mieux et dans un cer­tain esprit d’incertitude : celle propre à l’être consé­quent et doté d’une élé­gance cer­taine. Les sautes d’esprit, dans ce jeu, per­mettent aux mots d’emprunts d’attraper jusqu’à l’inconscient par ces face-à-face dont l’auteur pré­cise en haut de chaque page la rai­son ou le sujet : “sans elle”, “demain peut-être”, “aujourd’hui’, “Toi”, etc.

Le Lepo­rello crée un “théâtre de mots”, du zéro vers l’infini (bien sûr pro­vi­soire) où tout est dit car, d’une cer­taine manière tout se cache par inter-postage. Richard Meier par un tel biais énonce et affirme ce qu’il en est d’être et de l’être. Il évite toute psy­cho­lo­gi­sa­tion et pathos par de telles prises de becs.

En cet écho des autres, l’un devient mul­tiple mais, par ce mul­tiple, le pre­mier rede­vient lui-même. Le tout non sans humour et comme entre paren­thèses sonores. His­toire de se et nous rap­pe­ler en toute cour­toi­sie ce que pen­ser veut dire là où la pro­po­si­tion du titre peut par­fai­te­ment s’inverser en un “vous me parlez”.

jean-paul gavard-perret

Richard Meier, Parlez-moi de vous, Edi­tions Voix, Elme, Lepo­rello, 2023.