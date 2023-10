Stephen Desberg & Bernard Vrancken, Les Enfants du ciel

La quête d’une vérité

Parce qu’il a voulu tuer l’assassin de son épouse, un ser­gent de la police poli­tique de Mus­so­lini, Alexandre doit se réfu­gier au Vati­can. De là, il part en pleine Seconde Guerre mon­diale à la recherche d’une vérité. À par­tir des Anti­qui­tés juives de Fla­vius Josèphe, qui cite Jésus à deux ou trois reprises, il traque des écrits de Juste de Tibé­riade, un autre his­to­rien juif.

Si les écrits du pre­mier ont tra­versé les âges, ceux du second ont som­bré dans l’oubli. Mais Fla­vius s’était rangé dans le camp des vain­queurs, les Romains, alors que Juste écri­vait l’histoire des vain­cus. Et les évé­ne­ments ne sont pas racon­tés de la même manière, l’existence du Christ en particulier.

Mais la Pales­tine est encore plus en ébul­li­tion que le reste de l’Europe et du Moyen-Orient. Tou­jours sous contrôle anglais, le pays est le ter­rain de luttes entre les prin­ci­paux bel­li­gé­rants qui gre­nouillent selon leurs objec­tifs. Les Russes du NKVD mobi­lisent Esther, une musi­cienne juive, pour ten­ter de convaincre les Alle­mands. Le Grand Mufti de Jéru­sa­lem passe du côté des nazis et va mani­pu­ler un jeune arabe pour tuer Alexandre. Ce der­nier mène une quête pour rendre jus­tice à un his­to­rien juif et ten­ter de trou­ver la vérité sur ce qui s’est réel­le­ment passé lors de la guerre judéo-romaine au Ier siècle.

L’essen­tiel du récit se déroule pen­dant la seconde Guerre mon­diale car une telle période de bou­le­ver­se­ments auto­rise des actions dif­fi­ci­le­ment conce­vables dans d’autres cadres. Dans de telles condi­tions, tout est pos­sible et on a vu que les limites de la bar­ba­rie, déjà bien repous­sées par Sta­line, fran­chir un cap sup­plé­men­taires avec les nazis. C’est éga­le­ment dans ces périodes que l’être humain donne le meilleur de lui-même dans les deux sens, l’ignominie ou l’héroïsme.

Ste­phen Des­berg traque la vérité. Mais, celle-ci existe-t-elle sachant que les pos­si­bi­li­tés de la tra­ves­tir sont innom­brables ? Il évoque ces deux his­to­riens juifs du Ier siècle dont les écrits de l’un sont res­tés acces­sibles alors que tout a été fait pour détruire l’œuvre de l’autre. Mais n’est-ce pas l’application de l’adage selon lequel ce sont les vain­queurs qui écrivent l’Histoire ?

Pour ani­mer son intrigue, l’auteur met en scène trois per­son­nages cen­traux entou­rés d’une belle gale­rie de pro­ta­go­nistes, cer­tains authen­tiques, d’autres issus de la fic­tion. Outre Alexandre, Esther et Bilal jouent un rôle impor­tant. Esther s’est réfu­giée en Pales­tine pour échap­per à la dépor­ta­tion et Bilal se fait mani­pu­ler par son res­pon­sable reli­gieux pour assas­si­ner Alexandre.

Riche en apports his­to­riques, le récit de Ste­phen Des­berg est fas­ci­nant, porté par un grand souffle.

Bernard Vran­cken met en images cette saga. Comme celle-ci se déroule pen­dant la guerre judéo-romaine et le sac du temple de Jéru­sa­lem en l’an 70 et celle com­men­cée en 1939, il uti­lise des tech­niques dif­fé­rentes pour rendre les ambiances, du des­sin à l’encre au lavis au pin­ceau. Il rend pal­pable les atmo­sphères et pro­pose de magni­fiques double-pages avant de recen­trer les vignettes sur les pro­ta­go­nistes.

La mise en cou­leurs est l’œuvre de Colette Ver­cou­ter, une per­sonne très proche du des­si­na­teur et qui sait com­ment celui-ci aurait tra­vaillé. C’est l’osmose qui donne de tels résultats.

Un album qui inter­pelle, par cette magni­fique illus­tra­tion de la fra­gi­lité de la Vérité, par sa mise en images réa­li­sée avec maestria.

serge per­raud

Ste­phen Des­berg (scé­na­rio), Ber­nard Vran­cken (des­sins) & Colette Ver­cou­ter (cou­leurs), Les Enfants du ciel, Édi­tions Daniel Maghen, sep­tembre 2023, 184 p. — 29,00 €.