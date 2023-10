Alain Ayroles & Richard Guérineau, L’Ombre des Lumières — t.01 : “L’Ennemi du genre humain”

Une vie consa­crée au vice

Ce dix-huitième siècle est pré­senté comme un temps où la société évo­lue vers plus de liberté, de pro­grès tech­niques, de connais­sances dans nombre de domaines. Mais seule une petite par­tie de la popu­la­tion est dans cette mou­vance, les inven­teurs, les décou­vreurs, les pen­seurs, les phi­lo­sophes et quelques esprits brillants. Il reste tou­jours une tranche de la société qui reste cam­pée sur les habi­tudes et manières de vivre pré­cé­dentes. C’est le cas de la noblesse et du clergé qui dans sa grande majo­rité conti­nue ses excès. Le peuple vit dans des condi­tions exé­crables.

C’est cette engeance, la moins noble au point de vue humain qu’Alain Ayroles explore, usant de l’art de com­mu­ni­quer de l’époque qui uti­li­sait lettres, billets, messages…

Le récit com­mence quand le che­va­lier de Saint-Sauveur entre­prend de séduire madame Eunice de Clai­re­fond, une jeune femme qui s’inscrit dans le cou­rant du siècle, sen­sible aux mou­ve­ments phi­lo­so­phiques, aux idées huma­nistes et au pro­grès. Il met­tra les moyens les plus vils pour par­ve­nir à ses fins. Il trouve des com­pli­ci­tés, comme celle de la baronne de Feran­ville, pour conspi­rer.

Il sou­haite accé­der à des charges qui le rap­pro­che­raient du roi. Or, à épou­ser tous les vices, le che­va­lier s’enfonce dans une des­cente aux enfers qui vont le contraindre à…

Alain Ayroles conte son his­toire avec ce mode épis­to­laire en vogue pen­dant cette période et qui est par­venu jusqu’à nous par le plus connu dans le genre, Les Liai­sons dan­ge­reuses de Pierre Cho­der­los de Laclos. Il uti­lise un voca­bu­laire appro­prié usant des termes et expres­sions usi­tés pour un for­mi­dable récit conté de fort belle manière.

S’il décrit cette société dépra­vée qui gre­nouille pour grap­piller quelques pou­voirs, il explore les autres couches sociales, la vie dans les cam­pagnes, l’esclavage, la colo­ni­sa­tion des Amé­riques… Il met en scène un aris­to­crate de petite noblesse, odieux, dépravé, tou­jours à our­dir des manigances.

Le style épis­to­laire per­met de res­ti­tuer l’esprit de ce XVIIIe siècle. Il intègre nombre d’éléments qui s’esquissent comme l’éducation du peuple, l’intérêt pour des sujets moins futiles. C’est aussi une dénon­cia­tion du poids reli­gieux en poin­tant, à tra­vers un ouvrage anti­clé­ri­cal, “L’Histoire de dom Bougre por­tier des char­treux”, un roman prô­nant la liberté sexuelle, le liber­ti­nage. Ce der­nier terme, d’ailleurs a beau­coup évo­lué pre­nant un sens bien dif­fé­rent car, à l’époque le liber­tin était un libre-penseur, un indi­vidu remet­tant en cause le dieu des chré­tiens.

Avec ce scé­na­rio, l’auteur montre l’importance de ce qui fut appelé le Siècle des Lumières, la mise en avant de la rai­son, de la recherche, le déta­che­ment du car­can reli­gieux, la dénon­cia­tion de la super­sti­tion, de l’obscurantisme.

Richard Gué­ri­neau assure des­sin et cou­leur. Il donne un trait réa­liste, allant par­fois vers la cari­ca­ture pour sou­li­gner quelques per­fi­dies, émo­tions. Le trai­te­ment des visages jouant avec la cou­leur pour sou­li­gner les volumes, est par­ti­cu­liè­re­ment agréable, ajouté à un souci du détail pour les acces­soires et les décors.

Le choix de la typo­gra­phie est très réussi. Il faut sou­li­gner le soin pris par l’éditeur pour la pré­sen­ta­tion de ce volume.

Un pre­mier tome par­ti­cu­liè­re­ment réussi où Alain Ayroles orchestre un ver­ti­gi­neux jeu de dupes dans un XVIIIe siècle brillam­ment des­siné par Richard Guérineau.

serge per­raud

Alain Ayroles (scé­na­rio) & Richard Gué­ri­neau (des­sin et cou­leur), L’Ombre des Lumières — t.01 : L’Ennemi du genre humain, Del­court, coll. “Hors col­lec­tion”, sep­tembre 2023, 64 p. — 19,99 €.