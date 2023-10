Giada Yeya Montomoli, !Zac! (exposition)

La force du textile

Cette expo­si­tion est la pre­mière en solo en Ita­lie de Giada Yeya Mon­to­moli, artiste visuelle, desi­gner et illus­tra­trice, à moi­tié ita­lienne et à moi­tié colom­bienne. Sym­bo­lisme, sexua­lité, culture urbaine, réfé­rences ico­no­gra­phiques à la tra­di­tion sud-américaine, mais aussi traces de design nor­dique com­posent l’œuvre de l’artiste et donnent vie à un style unique et reconnaissable.

Le tex­tile est devenu pour cette créa­trice le moyen d’expression pri­vi­lé­gié. Du coton au poly­es­ter, de l’organza au coton cin­tré, G-Y Mon­to­moli trouve et sélec­tionne les déchets ou les restes, les récu­pé­rant sur les mar­chés et les entre­pôts.

Ses “Macros” sont nées du désir d’agrandir les plis et le mou­ve­ment du tissu, en cap­tu­rant un détail et en le trans­for­mant en une inter­ven­tion sculp­tu­rale. Chaque com­po­si­tion s’inspire de concepts tels que le théâtre, l’ameublement de la mai­son de grand-mère et la couture.

L’artiste uti­lise des ciseaux “comme s’il s’agissait de pin­ceaux “, dit-elle, pour créer des fenêtres et des coupes nettes. Chaque com­po­si­tion fonc­tionne sur les deux faces, la face B est mise en valeur ainsi que la face qui est habi­tuel­le­ment exposée.

jean-paul gavard-perret

Giada Yeya Mon­to­moli, !Zac!, Mutty, Cas­ti­glione delle Sti­viere, Ita­lie, du 21 octobre 2023 au 27 jan­vier 2024.