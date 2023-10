Armel Job, Souvenirs de ma tante Esther

Arcanes

L’ancien ensei­gnant et direc­teur d’un lycée wal­lon Armel Job se révèle, à chaque nou­veau roman depuis près de trente ans, grand racon­teur d’histoires et non moins grand son­deur du cœur humain. On peut le voir dans Le Meurtre du doc­teur Van­loo comme dans ce livre où la fic­tion est rem­pla­cée par les sou­ve­nirs dont l’animation est rehaus­sée aussi par les des­sins de Ben­ja­min Monti.

Cette tante Esther avait un vieux parent, dont elle apprit qu’il était à l’article de la mort. Elle décida de lui rendre visite de même qu’à l’auteur et son cou­sin David. Un cadavre leur aurait fait moins peur. Tante Esther elle-même n’en menait pas large. Plus tard, elle réap­pa­rut avec un pla­teau sur lequel se trou­vaient un rasoir coupe-chou, un blai­reau et un bol de savon fumant. Les trois se pen­chèrent sur le mou­rant et la grand-mère lui “fit la peau plus nette qu’une peau de bébé.”

Et c’est ainsi que les inves­ti­ga­tions, les pistes dévoilent peu à peu des véri­tés sur elle. Sur­gissent ses ­fra­gi­li­tés, ses doutes, ses silences et peut-être par­fois ses men­songes mais aussi ses sen­ti­ments et centres d’intérêt. Elle se révèle très dif­fé­rente de ce qu’elle pour­rait ima­gi­ner elle-même.

L’auteur sou­lève pudi­que­ment le voile des appa­rences et des non-dits dans ce qui tient d’un véri­table conte. L’existence de cette tante s’écoule dans une espèce de rythme immuable. Aux yeux de l’extérieur, elle passe pour une femme fra­gile, mais bien des mouches la piquent. Et aucune ne la fait renon­cer à qui elle est si bien que toutes et tous ceux qu’elle entraîne à sa suite subissent plus ou moins non seule­ment sa pré­sence. mais sa pression.

Mais la prio­rité reste à la nar­ra­tion. L’auteur n’impose rien et se contente de titiller avec élé­gance la curio­sité du lec­teur et la relance à chaque page.

jean-paul gavard-perret

Armel Job, Sou­ve­nirs de ma tante Esther, des­sins de Ben­ja­min Monti, Edi­tions Pierre d’Alun, Bruxelles,2023, 60 p. — 19,00 €.