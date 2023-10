Ian McEwan, Leçons

Les dérives

Ian Mac Ewann a long­temps écrit pour cho­quer avec son humour noir, pour lut­ter contre tout ce qu’il répri­mait. Et Kafka n’y fut pas pour rien. Selon l’écrivain, “avec sa lec­ture tout peut arri­ver”.

Après une période noire, pro­vo­cante et nihi­liste d’un jeune écri­vain ambi­tieux et influencé par Beckett (entre autres Mol­loy), il sort de ce piège addic­tif en pas­sant par le théâtre et l’oratorio.

Il a refait son édu­ca­tion lit­té­raire et pre­nant une nou­velle direc­tion pour la fic­tion mais aussi pour les sciences (dont la méde­cine et l’informatique) et la mer de leurs pos­sibles comme Leçons finit de le prou­ver aujourd’hui sous bande-son de The­lo­nious Monk et bien d’autres.

Dans ce roman, la vie lon­do­nienne de l’aspirant poète Roland Baines se fis­sure sou­dai­ne­ment. Son épouse l’abandonne pour se consa­crer à l’écriture de son roman, plu­tôt qu’à son rôle de jeune mère. Com­mence alors pour le héros une explo­ra­tion de son passé afin de remon­ter aux pré­mices d’un tel échec Des bribes res­sortent de ses pre­mières années en Libye auprès d’un père tyran­nique et de son arri­vée for­cée en Angle­terre dans un pen­sion­nat aus­tère à douze ans.

Y débutent de curieuses leçons de piano, avec sa sévère et lubrique pro­fes­seure. Mais Roland détale vers l’Allemagne et tombe amou­reux d’Alissa qui par­tage son goût pour la lit­té­ra­ture. Le monde et les années avancent, néan­moins le héros dérive tou­jours. Son seul espoir : retrou­ver son ancienne pro­fes­seure de piano pour se libérer…

Leçons est donc le récit de cette épo­pée d’une vie aux rêves abî­més. L’intime se mêle à l’Histoire selon une de ces com­po­si­tions dont McE­wan a le secret, là où son héros raté mais char­meur ouvre aussi une réflexion pas­sion­nante sur la voca­tion artis­tique. Ce per­son­nage change-t-il vrai­ment ?

Pas for­cé­ment car demeure mal­gré tout en lui le besoin de liberté au sein de divers types de cercles exis­ten­tiels quand il rêve de deve­nir dans un contexte où se mêlent le privé et le public.

jean-paul gavard-perret



Ian McE­wan, Leçons, trad. de l’anglais par France Camus-Pichon, Gal­li­mard, Paris, octobre 2023, 486 p. — 26,00 .