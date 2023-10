Jean-Claude Bélégou, L’épreuve de la matière (exposition)

Médi­ta­tions optiques

Traversé par de mul­tiples explo­ra­tions plas­tiques, le ques­tion­ne­ment autour de la matière irrigue tous les champs de la pho­to­gra­phie, du pro­ces­sus créa­tif à la pré­sen­ta­tion des images. Pre­nant appui sur la riche col­lec­tion de pho­to­gra­phies contem­po­raines de la BnF, l’exposition révèle les capa­ci­tés de méta­mor­phose de la matière pho­to­gra­phique mais aussi sa pos­sible dis­pa­ri­tion.À tra­vers les œuvres sin­gu­lières de près de deux cents pho­to­graphes fran­çais et étran­gers se dévoile une his­toire sen­sible et incar­née de la photographie.

Y sont pré­sen­tés des tirages d’une série récente de Jean-Claude Bélé­gou entrés dans les col­lec­tions de la BNF : “Sorrow/Morphologies”. Ils sou­lignent par­fai­te­ment l’objectif et l’esprit de cette expo­si­tion. S’y retrouve la manière dont le pho­to­graphe scé­na­rise le corps de la femme loin des pon­cifs de la repré­sen­ta­tion clas­sique de la nudité féminine.

Bélé­gou inter­roge avec sobriété mais évi­dence un sen­ti­ment de soli­tude voire de pos­sible alié­na­tion. Entre flux et dépres­sion, sur­git un lieu de ges­ta­tion et d’existence sourde car si de tels por­traits rap­pellent les noyades silen­cieuses en jaillit aussi une lumière là où la pas­si­vité appa­rente fait le jeu du songe et de la paix. Les ceuex com­mencent à cou­ler de l’inconscient dans les pensées.

jean-paul gavard-perret

Jean-Claude Bélé­gou, L’épreuve de, la matière, site Mit­te­rand, Gale­rie 1, Paris, du 10 octobre 2023 au 4 février 2024.