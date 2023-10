Des nau­fra­gés tem­po­rels échoués au milieu de nulle part

Ce récit de science-fiction met en œuvre dif­fé­rents thèmes de ce genre lit­té­raire. Si celui-ci traite de pro­grès scien­ti­fiques, de voyages dans l’espace, dans le temps, dans des uni­vers paral­lèles avec des ren­contres de socié­tés bien éloi­gnées de celles connues des ter­riens, cette série amal­game nombre de ces sujets. Ainsi, il y a un voyage dans l’espace, dans le temps, voire vers une Terre paral­lèle avec des phé­no­mènes incon­nus qui amènent des humains, pris à dif­fé­rentes époques, en dif­fé­rents lieux, sans, semble-t-il, de cohé­rence.

Le pro­grès tech­no­lo­giques est traité de façon humo­ris­tique et fort per­ti­nente avec, par exemple, Bohé­mond qui apprend à conduire un véhi­cule et découvre avec stu­peur que l’homme peut voler à l’aide d’une machine. Il n’aura de cesse de réa­li­ser ce fait.

Paul fait tou­jours le même cau­che­mar, l’explosion de son vais­seau. Il est réveillé par celui qu’il appelle Mes­sire Che­va­lier qui recon­naît que son pas­sage n’a pas été aussi bru­tal. Ils sont dans une zone déser­tique. Sou­dain, une énorme tache lumi­neuse vient de se maté­ria­li­ser. Ils embarquent dans d’étranges véhi­cules pour se diri­ger vers cet orage tem­po­rel. Ils sont déçus car ce ne sont qu’arbres et végé­ta­tions. Mais sur­git un élé­phant furieux qui charge. Ils réus­sissent à le tuer et rentrent à New­ton, une cité construite de bric et de broc.

Un autre groupe rentre d’expédition avec un jeune homme. Il dit s’appeler Kyle, être né en 1982. Paul lui révèle qu’ils ne sont plus sur la Terre, même pas dans la Voie lac­tée. Les arri­vées sont chao­tiques. Ces orages tem­po­rels amènent tout et n’importe quoi depuis la Terre. Ainsi, Mes­sire Che­va­lier, Bohé­mond, est né en 1214 dans le duché de Nor­man­die, Paul était un astro­naute. La cohé­sion du groupe est dif­fi­cile et les conflits sont nom­breux entre des gens qui se retrouvent dans une dimen­sion bien dif­fé­rente.

Fauzi, à la tête d’un petit groupe, rejette ceux qu’il appelle des Gree­dys, les humains nés au XXe et XXIe siècle. Pour lui, ce sont de pâles copies d’humains. Ils ne doivent plus être accueillis, il faut même les tuer. La dis­cus­sion s’envenime et Fauzi tue Kyle…

Les arri­vées d’humains de toutes condi­tions et époques amènent à consti­tuer une société où il faut vivre ensemble, sachant que des connais­sances amènent des fric­tions. Ainsi, les humains des XXe et XXIe siècles sont hon­nis car ils font par­tie des géné­ra­tions qui ont pillé la Terre, la lais­sant exsangue pour leurs des­cen­dants.

Vincent Bru­geas construit une his­toire aux com­po­santes très per­ti­nentes avec de magni­fiques trou­vailles. Il pro­pose, par exemple, une belle expli­ca­tion à cer­tains mythes rela­tifs aux dis­pa­ri­tions inex­pli­quées comme le fameux Tri­angle des Ber­mudes. Il pose nombre de pro­blé­ma­tiques, fait naître moult ques­tions et fait preuve d’une belle inventivité.

La mise en images se par­tage entre Brice Cossu, Ronan Toul­hoat et Yoann Guillo. Le pre­mier se charge des story-boards, le second de la touche défi­ni­tive et de l’encrage et le der­nier des cou­leurs. La gale­rie des acteurs de l’aventure est étof­fée, cha­cun ayant une per­son­na­lité bien cam­pée, iden­ti­fiable aisé­ment. Ils sont mis en scène avec jus­tesse, expri­mant émo­tions et s’employant avec dyna­misme dans des actions toniques qui ne manquent pas.

Les décors sont par­ti­cu­liè­re­ment tra­vaillés et donnent une belle vision de ce nou­vel univers.

Un pre­mier album très attrac­tif par la richesse du scé­na­rio, par la foule variée des pro­ta­go­nistes et par les planches étonnantes.

serge per­raud

Vincent Bru­geas (scé­na­rio), Brice Cossu (story-Board), Ronan Toul­hoat (encrage) & Yoann Guillo (cou­leur), Bomb X — T.01, Glé­nat, coll. “Hors Col­lec­tion”, sep­tembre 2023, 64 p. — 15,50 €.