Pèle­ri­nage au sein des symp­tômes amoureux

Essai roma­nesque mais pas for­cé­ment roman­tique, ce livre offre un dia­logue de deux amis (l’auteur et son ami Paul) sur le GR 120 du côté du Cap Gris-nez. Leur mine semble de la même cou­leur car, moins ins­pi­rés par le lieu que par leurs pen­sées, ils devisent sur leurs piteux frag­ments amou­reux puis finissent par une sorte de concours : celui de leur plus grand ratage.

Leurs échanges s’appuient sur dif­fé­rents agents addi­tifs et addic­tifs des plus variés. Nous retrou­vons autant l’Arioste qu’Albert Cohen, des mys­tiques et des poètes et bien sûr Freud et Lacan pour lequel “l’amour c’est donné quelque chose qu’on n’a pas à quelqu’un qui n’en veut pas”.

Ce sen­ti­ment comme le désir est passé au crible afin de savoir qui entre les deux béné­fi­cie de la pré­séance. Mais le pria­pisme comme le Tan­tra et ses pos­tures ne sont pas oubliés. Reste à savoir pour­quoi idéa­li­ser l’aimante et s’il est pos­sible d’aimer sans objet.

Bref, le ter­rain est vaste et, même si l’on atten­dait encore plus de fan­tai­sie chez un auteur tel que Lair, ce pèle­ri­nage au sein des symp­tômes amou­reux est des plus savou­reux. Les mots des deux com­parses savent s’incliner devant le tom­beau de l’amour pour rendre intel­li­gible le double mou­ve­ment qui pré­lude à un sen­ti­ment objet des plus grandes ascen­sions et des chutes de même acabit.

jean-paul gavard-perret

Mathias Lair, Pour l’amour c’est raté, Edi­tions Uni­cité, Saint Ché­ron, sep­tembre 2023, 160 p. — 14,00 €.