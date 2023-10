Au coeur des ténèbres

Plus que tout autre auteure, Dunia Miralles est vrai­ment celle du fémi­nin de l’être. La Neu­châ­te­loise d’origine et qui à la Chaux-de-Fonds a publié de nom­breux ouvrages dont Swiss Trash, sorte de livre culte en son genre. Sans vrai­ment reprendre une telle veine, ce livre néan­moins le rap­pelle comme en aval.

Ce roman au noir est ins­piré de la propre enfance de l’auteure. Se découvre avant tout la tranche de vie d’une jeune immi­grée en terre hel­vé­tique. Dans les années 1970, en pays pro­tes­tant, Concep­ción et ses cama­rades espa­gnols, ita­liens ou suisses en situa­tion pré­caire, subissent des mal­trai­tances en milieux sco­laire.

Sans que ce réa­lisme soit un arti­fice se dit le noir d’une vie inté­rieure à la manière de Conrad. Péné­trer dans ce livre, c’est entrer avec Madame Krü­ger, qui écrit pour un jour­nal parois­sial et Rose, une émi­nente spé­léo­logue, afin de rédi­ger un article sur la dépol­lu­tion des gouffres. La jeune femme lui pro­pose de des­cendre avec elle dans une grotte.

Au fil de leur pro­gres­sion dans les ténèbres appa­raissent les sou­ter­rains de l’âme. Com­mence alors pour le héros une explo­ra­tion de son passé afin de remon­ter aux pré­mices des exis­tences. Cette des­cente aux abîmes peut-elle faire cou­rir le risque d’y lais­ser des plumes ? A la lec­trice ou eu lec­teur de le décou­vrir dans “une vie exa­mi­née” (Henry James) que contient tout roman — le plus inti­miste de l’auteur à ce jour.

jean-paul gavard-perret

Dunia Miralles, Le Gouffre du Cafard, édi­tions BSN Press, coll. Upper­cut, 2023 — 19 CHF.