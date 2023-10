Kiki Smith, Empathy (exposition)

L’espé­rance

Kiki Smith connaît depuis long­temps le Frei­sing Diö­ze­san Museum et ses col­lec­tions his­to­riques. Elle y a voyagé à plu­sieurs reprises depuis New York, où elle vit, pour tra­vailler sur le pro­jet d’une cha­pelle, sorte de sculp­ture de plain-pied construite à côté du musée.

A l’occasion de l’inauguration de la cha­pelle inti­tu­lée Mary’s Mantle, le Diö­ze­san Museum pré­sente l’exposition Kiki Smith orga­nisé autour de concept d’empathie. Pour cette artiste, ce mot crée un monde dans lequel l’espèce humaine, les ani­maux, les plantes, la nature vivante comme l’inanimée sont reliés les uns aux autres.

Les œuvres de Kiki Smith durant des deux der­nières décen­nies forment un cos­mos : sculp­tures en bronze patiné et alu­mi­nium, pein­tures sur verre à la feuille d’or, des­sins sur papier népa­lais, gra­vures et col­lages sur cuivre, pho­to­gra­phies et tapis­se­ries jac­quard qui étaient déjà expo­sées il y a trois ans à la Mon­naie de Paris même si, en France, elle pro­po­sait une confron­ta­tion avec une proxi­mité outra­geuse, presque insup­por­table par les crânes.

Ils deve­naient des boules bien rondes et énig­ma­tiques. Ils étaient là pour mon­trer à ceux qui res­tent com­bien sont forts leur cha­grin et notre peine. Leurs masques étaient des coups de poing. Dans cette nou­velle expo­si­tion et contre les dys­opies ambiantes, l’Américaine parie beau­coup plus sur un mes­sage d’espoir. Elle le résume en écri­vant : « Je pense tou­jours que l’univers entier est dans une sorte d’accord amoureux ».

jean-paul gavard-perret

Kiki Smith, Empa­thy, Dio­se­zan Museum Frei­sing, du 8 octobre 2023 au 7 jan­vier 2023.