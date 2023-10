Jules Vipaldo, Pauvre Baudelaire

En chasse-patate pour une frite

En retour au coup de pied de l’âne que le der­nier des roman­tiques fran­çais asséna à la Bel­gique, Jules Vipaldo , éner­gu­mène fort en éter­nuité, rend à Bau­de­laire la mon­naie de sa pièce. Mais ce n’est là qu’un pré­texte pour bot­ter le cul du lan­gage poé­tique propre sur lui, et ce, pour nous ravir.

La pers­pec­tive est donc plus large. Péri­pa­té­ti­cien du cer­veau, il prend en main nos boyaux pour les faire éja­cu­ler en des danses de Saint Guy Liguili afin qu’il se torde de rire.

Tout devient tonique et mou­tar­dier chez ce voi­sin en cou­si­nage de Jean-Pierre Verheg­gen et héri­tier fran­çais des sur­réa­listes belges, à savoir les seuls et vrais. Aussi “sans gland” et avec autant de verge dur qu’eux,il sait néan­moins que “la bite ne fait pas le moi” même chez les moines poé­ti­ciens et céno­bites.

Fort an gueu­loir, Vil­paldo rem­place l’émoi lyrique de tous les Le Clé­zias­tique pour mon­trer com­bien désor­mais, et en poé­sie, les faims de son moi sont dif­fi­ciles Et tel un Zadig zig dans le métro, il toise la langue en de géni­tales par­ties de rire pour enfon­cer le clou dans leur chou (de Bruxelles).

Ici, le mal dire affirme haut et fort tout le mépris à por­ter aux coqs en nos­tal­gie qui se croient har­dis plus que Lau­rel mais défèquent des poèmes en “chiant leur pen­dule” plu­tôt que d’apporter aux nues les plai­sirs qu’elles méritent.

jean-paul gavard-perret

Jules Vipaldo, Pauvre Bau­de­laire, Les doigts dans la prose édi­teur, sep­tembre 2023, 134 p. — 15,00 €.