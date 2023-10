(Conseil à un vieux poète)

Ne cherche pas à cor­ri­ger le temps. Un soir, il per­dra ta pré­sence sans même y prendre garde. Il a d’autres chats à fouet­ter et son vent ouvre au jour comme à la nuit. Bref, il va et déferle vers le large qui enchaîne comme à la fin du Dead Man de Jim Jar­musch, loin de ce pays nei­geux dont nous avions appris la langue autour d’un poêle dont la cha­leur chu­cho­tait à nos mains et pour que nous appre­nions un peu des hommes qui nous res­semblent même dans les plus loin­tains passés.

Nous avons ainsi connu ce qu’ils pen­saient jusque par­fois à nous tou­cher en lais­sant aussi tout ce vide où ils n’ont plus de place sinon dans un tiroir, sur une éta­gère, au fond d’une poche ou d’un sac. Comme eux, nous n’avons que peu d’ici. C’est comme si nous avons perdu quelque chose au large. Mais Où ? Mais Quoi ?

La vie com­mence dans son igno­rance et c’est là le pre­mier ins­tant de grâce. Et peut-être le seul. D’où le pen­chant des hommes pour l’illusion. Il faut du temps pour com­prendre que ce temps pre­mier déter­mine l’existence.

Débute alors le com­men­ce­ment : il contient la suc­ces­sion des jours. Sans savoir lequel mais c’est la région humaine. Rien pour l’arpenter sinon ce qui reste ici. Com­men­çons. Les femmes y sont pre­mières et les hommes des gar­çons de café se pre­nant pour maré­chaux chefs des logis.

jean-paul gavard-perret

Photo de Anto­nio Diaz