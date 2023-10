Edelweiss [France Fascisme] (Sylvain Creuzevault)

Compa­raître, justement

Des carac­tères sont pro­je­tés sur l’écran de façon rapide et incom­plète, jusqu’à ce qu’une cita­tion de Bra­sillach se dévoile : “plu­tôt Hit­ler que le Front popu­laire”, qui marque le point de départ de la repré­sen­ta­tion. On assiste d’abord au pro­cès de Robert Bra­sillach. Syl­vain Creu­ze­vault prend le parti de pré­sen­ter une série de com­pa­ru­tions.

Nous voyons des scènes propres à docu­men­ter un pro­cès. Pour autant, il ne s’agit pas d’un réqui­si­toire ; l’instruction ne semble pas à charge. La suc­ces­sion des images pro­je­tées sur l’écran, en s’accélérant, exprime la confu­sion de l’histoire. Des per­son­nages sûrs d’eux-mêmes mais dou­tant, clament des valeurs et des options qu’ils savent auda­cieuses et sus­cep­tibles de leur atti­rer les foudres de leurs contem­po­rains, voire de la postérité.

L’enquête est dyna­mique et édi­fiante : il s’agit de savoir com­ment on adhère à des idéaux qui conduisent au mas­sacre. Les patriotes ont une grille de lec­ture qui semble résis­ter aux évé­ne­ments : il s’agit moins de savoir quand on verse dans la com­pro­mis­sion que de se mon­trer fidèle à un esprit dont la logique échappe tout en parais­sant s’imposer irré­sis­ti­ble­ment.

Le spec­tacle se révèle certes redon­dant dans sa forme, mais des varia­tions de jeu, de cos­tumes et de cho­ré­gra­phie tiennent le public en haleine devant cette déroute per­ma­nente aux aspects de fuite en avant dans la suc­ces­sion éche­ve­lée des évé­ne­ments. A terme, le parti-pris des­crip­tif conduit les per­son­nages à se retour­ner devant leur juge : il nous revient de nous pro­non­cer sur leur cohé­rence et leur culpa­bi­lité, sans com­plai­sance ni indulgence.

Chris­tophe Giolito

Edel­weiss [France Fascisme]