Brice Viberti : combien coûte le fer, combien coûte la vie ? — entretien avec l’auteur

Dans une autre vie, Brice Viberti fut un sculp­teur reconnu et consé­quent (une de ses œuvres est ins­tal­lée par exemple sur une place d’Aix les Bains). Ris­quant d’être broyé par ses oeuvres, il y renonça. Après une période de latence où il devint guide mon­ta­gnard, il est revenu au fer et à l’acier mais pour en faire un arti­sa­nat et conce­voir esca­liers et por­tails. Ce tra­vail se conjugue à celui de l”écriture.

Ce qu’il conce­vait naguère avec la matière, il le crée désor­mais avec les mots au sein d’une poé­tique rare. Elle s’érige depuis des années et va désor­mais vers une fina­lité tan­gible. Brice Viberti devient écri­vain des incan­des­cences dans un tra­vail conçu afin de répondre aux ques­tions qui taraudent l’homme et la société. Il mul­ti­plie les ins­tants sor­ciers, tel un nou­vel Andrei Rou­blev qui rem­place le fer par l’encre.

L’âme, le corps res­tent, dans son écri­ture, essen­tiels pour dire la vie. Si bien que la mort elle-même tombe comme un men­hir fou­droyé que l’auteur redresse à sa manière à la limite des terres brû­lées et des empreintes des glaciers.

entre­tien :

Qu’est-ce qui vous fait lever le matin ?

La lumière.

D’où venez-vous ?

Ma réponse est l’interrogation sui­vante : De quelle planète ?

Qu’avez-vous reçu en “héri­tage” ?

L’amour de mes parents.

Un petit plai­sir — quo­ti­dien ou non ?

Le café.

Pour­quoi avez-vous aban­donné la sculp­ture ?

C’est elle qui a disparu.

Com­ment définiriez-vous vos écrits ?

Du White Spirit.

Quelle est la pre­mière image qui vous inter­pella ?

Des ouvriers en grève en bleu devant leur usine. J’avais 4 ans, puis un an plus tard les pre­miers pas de l’homme sur la lune.

Et votre pre­mière lec­ture ?

Fran­cis Ponge “Le parti pris des choses”, “Pièces”.

Quelles musiques écoutez-vous ?

Les musiques qui enchantent.

Quel est le livre que vous aimez relire ?

“Lettre à un jeune poète”.

Que défendez-vous ?

La Naïveté.

Que vous ins­pire la phrase de Lacan : “L’Amour c’est don­ner quelque chose qu’on n’a pas à quelqu’un qui n’en veut pas”?

Bran­lette intellectuelle.

Que pensez-vous de celle de W. Allen : “La réponse est oui mais quelle était la ques­tion ?“

J’adore les gens ouverts qui ne font pas de barrage.

Pré­sen­ta­tion et entre­tien réa­li­sés par jean-paul gavard-perret, pour lelitteraire.com,le 11 octobre 2023.