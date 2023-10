Alain Freudiger, Au téléphone

Halots des Allo

Depuis les années 80 du siècle der­nier, le télé­phone a connu de nom­breuses évo­lu­tions voire des révo­lu­tions tech­niques qui ont entraîné des bou­le­ver­se­ments de com­por­te­ments voire une trans­for­ma­tion cultu­relle et sociale.

Pas­sant de l’analogique à l’électronique, du cadran au sans fil, puis du por­table au smart­phone et e-phone, le télé­phone a donc modi­fié notre uni­vers maté­riel et men­tal. Alain Freu­di­ger s’en fait le témoin. Et son approche est d’autant plus per­ti­nente que peu d’auteurs se sont vrai­ment inté­res­sés à de tels chan­ge­ments rapides. Bref, il existe peu de traces et peu de mots sur le sujet. Il affecte pour­tant notre vie au plus haut point.

De la manière la plus lit­té­raire qui soit, Freu­di­ger dans cet ensemble de textes se tient au plus près de ce phé­no­mènes qu’il aborde de mul­tiples manières et approches. Se suc­cèdent sou­ve­nirs, réflexions, épi­pha­nies, micro-récits, trans­crip­tions, évo­ca­tions, etc. là où l’écriture met à nu une ges­tuelle rare­ment per­çue, peu docu­men­tée et très peu mise en mots.

D’où l’importance de ces textes à la fois légers et pro­fonds où une cer­taine éva­nes­cence est prise sur le vif. La condi­tion de “l’homo tele­pho­ni­cus” est donc pré­sen­tée dans une suite de scé­nettes minia­tures. L’auteur y fait preuve une nou­velle fois de son sens du rythme, de l’hybridation et de la confron­ta­tion. Le tout pour notre plai­sir. Mais pas seule­ment : il y a là une nou­vel ver­sion de l’asi­nus asi­num fricat.

jean-paul gavard-perret

Alain Freu­di­ger, Au télé­phone, Héros-Limite, Genève , 96 p. — 14,00 € / 19.60 CHF.