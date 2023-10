L’avventura, c’est l’avventura

(Hom­mage à Antonioni)

À l’origine, le jour étei­gnait la nuit qui éclai­rait le jour. S’y tourna un film quasi muet qui sans être un navet fut un bide total. Il fut rem­bo­biné à la vitesse de la lumière. Et bien­tôt ses mille petits fruits rouges jon­chèrent l’herbe de l’île où il fut tourné.

Il y avait là de quoi faire de la confi­ture à l’heure du cou­cher quand le soleil réclame une his­toire qui ensan­glante les col­lines romaines. Il excelle en ce jeu et masse de tels lieux dans le sens inverse des aiguilles d’un monstre dont il sus­pend haut et court l’envol.

Femme fon­taine de Trevi, la star de ce film danse désor­mais dans un bois de pins en talons aiguilles aussi poin­tues que des crayons frai­che­ment taillés et bien mieux que des pipes. Géné­ra­le­ment, elle habite pas très loin de chez elle — ce qui lui donne l’occasion d’être dedans en dehors et dehors dedans.

Cela remet un peu d’ordre sur Terre dont elle devient l’hydre à deux portes-fenêtres. Plus tard, un dan­seur napo­li­tain engage un pas de deux. Sou­le­vant sa jupe, d’un de ses doigts grêles il titille sa fleur de sel si bien que la belle se retrouve écar­late et pâmée.

Soudain, le film que l’on pen­sait perdu et dont elle fut la vedette est pro­jeté à l’envers pour ce malan­drin. Se grat­tant les gre­lots, il s’en délecte avant de vou­loir man­ger sa conquête, intes­tin et ins­tinct grêles com­pris : “Je vais vous dévo­rer sans vous cuire”, s’excuse-t-il. “Est-ce pour autant que je dois me désha­biller ?” demande la vic­time en guise moins de conso­la­tion que de sup­plique.

Il ne peut répondre car sa mâchoire se coince : elle ne peut plus des­cendre ni remon­ter et, à force de la cogner, il finit par se la péter. Aussi, et après une révé­rence cer­taine et sans deman­der son reste, la star du quasi muet s’éclipse à Rome tant la ville reste ouverte.

jean-paul gavard-perret