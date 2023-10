Ovidie & Diglee, Libres ! — Manifeste pour s’affranchir des diktats sexuels

Pour une rup­ture civilisationnelle

Le sexe des femmes, les femmes et la séduc­tion dont elles doivent faire preuve, les femmes et leur rap­port à l’amour phy­sique, les vio­lences qui leur sont faites, les rap­ports avec les hommes, sont l’objet de tant d’articles, d’émissions, de docu­men­taires, de dis­cus­sions, nour­ris d’idées fausses ou dic­tées.

En vingt-deux cha­pitres, les auteures passent en revue les domaines où le libre arbitre des femmes est contesté, remis en cause, voire refusé.

Une pre­mière édi­tion de cet ouvrage est parue en octobre 2017 pen­dant la mon­tée en puis­sance du mou­ve­ment #Me Too. Cette concor­dance révèle l’ampleur du malaise et le besoin de remettre à plat nombre de repré­sen­ta­tions quant à l’hétérosexualité. On n’a jamais autant parlé de sexe et jamais autant regardé, déclare Ovi­die. Mais son objec­tif n’est pas de pro­po­ser : “…un énième guide censé faire des femmes des amantes par­faites tou­jours contentes et cotées à l’argus de la bonne meuf, on allait pour une fois leur foutre la paix… On allait plu­tôt vous décul­pa­bi­li­ser. ”

Et, pour ce faire, elle ana­lyse nombre de sujets, de situa­tions, expo­sant le point de vue fémi­nin par rap­port au thème abordé. Elle débute par Le sirop de corps d’homme qui selon de vieilles légendes col­por­tées de géné­ra­tions en géné­ra­tions de mâles, serait le pro­duit miracle pour la beauté des femmes, en l’avalant, en s’en badi­geon­nant le visage. Elle conti­nue avec une rubrique Gras-double où elle traite de cette obses­sion de la min­ceur assé­née par des dik­tats d’un envi­ron­ne­ment plombé par cette han­tise.

Et elle passe en revue nombre de sujets tou­chant les rap­ports femmes-hommes, les dis­sèque, aborde les situa­tions où les femmes sont en dan­ger, le har­cè­le­ment, les règles mens­truelles et leur occul­ta­tion, la prise de la pilule avec les effets secon­daires, le plai­sir à don­ner à défaut de le rece­voir, la gazon mau­dit qu’il faut épi­ler, l’avancement en âge qui n’ôte rien au désir que peut sus­ci­ter une dame, la fel­la­tion, la sodo­mie, le cun­ni­lin­gus, l’amour pen­dant les règles…

Chaque cha­pitre est enjo­livé par Diglee d’une illus­tra­tion, d’une planche de BD avec des traits tout de ron­deurs où l’humour et la drô­le­rie sont de la par­tie. Elle met en images l’esprit des textes et repré­sente les femmes que l’on croise, avec qui on tra­vaille, on dis­cute, on vit, des rondes, des grandes, des blondes, des petites, des brunes…

Ovi­die, par ailleurs réa­li­sa­trice de films, entre autres, signe un docu­men­taire gra­phique très per­ti­nent des­tiné à la pro­mo­tion du libre arbitre de la femme en appuyant ses écrits sur des tra­vaux de recherches, des publications.

Si cet ouvrage parle aux femmes pour les infor­mer, les décul­pa­bi­li­ser, il est éga­le­ment des­tiné aux hommes pour mieux connaître ce que sou­haitent, ce que pensent, ce qu’attendent les com­pagnes, les épouses… Libres ! se révèle un ouvrage pas­sion­nant pour les sujets abor­dés, pour leur angle d’approche, pour l’humour qui se dégage de ces textes éclai­rants et pour la beauté du graphisme.

serge per­raud

Ovi­die (textes) & Diglee (des­sin et cou­leur) assis­tée d’Anne-Claire Thibaut-Jouvray pour les planches de bande des­si­née, Libres ! — Mani­feste pour s’affranchir des dik­tats sexuels, Del­court, coll. “Tapas “, sep­tembre 2023, 176 p. — 23,95 €.