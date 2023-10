Friedrich Nietzsche, Œuvres, tome III : Ainsi parlait Zarathoustra et autres récits

Les huns et les autres

Nietzsche reste dans ces textes majeurs cha­mane conteur et poète, bien avant même d’être phi­lo­sophe. Et ce, même s’il fut réduit à cette “fonc­tion” tant est oublié par­fois que ses écrits majeurs échappent à la simple spé­cu­la­tion et res­tent les som­mets de la grande lit­té­ra­ture. Ils sont réunis ici dans une tra­duc­tion nouvelle.

L’auteur y annon­çait par son lan­gage par­fois iro­nique, tou­jours obses­sion­nel et sar­cas­tique, une pen­sée phi­lo­so­phique qui relie la pen­sée maté­rielle et la pen­sée mys­tique. Ses “récits” — et en par­ti­cul­cier Zara­thous­tra — devinrent au fil du temps une grande nar­ra­tion inin­ter­rom­pue mais sac­ca­dée. Chaque moment ou frag­ment scrute “l’horizon homé­rique” (Faye) dans une des oeuvres les plus sidé­rantes qui soit.

L’auteur regarde le monde, voit les choses qui s’éteignent et tente de retar­der leur nuit comme celle de l’homme. La poé­sie y déba­roule inten­sé­ment, pour prou­ver que la rime du monde bat “d’un côté à l’autre, d’une côte vers l’autre”. Et Nietzsche montre les faces et les envers dans les jeux de l’histoire et d’une forme de cos­mos.

Le tout dans l’éclat d’une parole poé­tique ten­tée vers l’éternel retour, vers cette heure immo­bile et fugi­tive qu’il nomme “midi et éternité”.

jean-paul gavard-perret

Frie­drich Nietzsche, Œuvres, tome III : Ainsi par­lait Zara­thous­tra et autres récits”, édi­tion publiée sous la direc­tion de Marc de Lau­nay avec la col­la­bo­ra­tion de Dorian Astor, Gal­li­mard, ollec­tion Biblio­thèque de la Pléiade, 2023, 1344 p. — 76,00 €.