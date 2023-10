David Feutry, Le duc de Choiseul. L’orgueil au pouvoir

Choi­seul, grand ministre mal­gré tout

Choi­seul, le grand ministre de Louis XV, dont le nom reste asso­cié à l’apogée du règne du Bien-Aimé et, para­doxa­le­ment, au désastre de la guerre de Sept Ans. Un grand ministre, c’est cer­tain, inconnu du grand public. d’où l’intérêt de la belle bio­gra­phie que lui consacre David Feu­try, écrite avec élé­gance et fort documentée.

Cet aris­to­crate, mili­taire de for­ma­tion et diplo­mate d’envergure, demeure l’homme du traité de Paris de 1763, lequel sanc­tionne la défaite irré­mé­diable de la France dans la guerre de Sept Ans, offi­cia­lise son recul dans l’espace colo­nial amé­ri­cain et indien et consacre la pre­mière grande étape vers l’hégémonie anglaise.

Mais il est aussi celui qui obtient la Lor­raine et la Corse, cher­chant en Guyane une com­pen­sa­tion en terme de colo­nie de peu­ple­ment à la perte du Canada. Encore mieux, il dote le royaume des outils mili­taires de la future revanche contre Londres — qui n’adviendra jamais — et dont la Révo­lu­tion et l’Empire pro­fi­te­ront pour conqué­rir l’Europe.

Autre héri­tage: l’incroyable retour­ne­ment d’alliances qui vit la France et l’Autriche s’allier contre le tru­blion de l’Europe, la Prusse de Fré­dé­ric II, et aban­don­ner leur pro­fonde et sécu­laire riva­lité. Un chef-d’œuvre diplo­ma­tique certes mais qui condui­sit les Fran­çais à s’engager dans les opé­ra­tions ter­restres, vers le Hanovre et la Silé­sie, au détri­ment de la guerre navale, colo­niale et même mon­diale que les Anglais menaient.

Et puis, il y eut le mariage du dau­phin Louis avec la jeune et imma­ture archi­du­chesse Marie-Antoinette. Mariage poli­tique placé au cœur de la frac­ture au sein de la Cour à pro­pos de cette alliance inédite. Car c’est là l’essentiel. L’opinion publique ne sui­vait pas Choi­seul dans ce choix. La future reine le payera de sa répu­ta­tion, puis de sa vie.

Enfin, la vie et la car­rière de Choi­seul sou­lèvent le voile sur l’univers de la Cour, sur la manière de par­ve­nir au pou­voir, via les pro­tec­teurs indis­pen­sables, sur la façon de le conser­ver et sur les intrigues condui­sant à la dis­grâce et à l’exil.

Choi­seul sut à mer­veilles user de l’influence de Mme de Pom­pa­dour, main­te­nir son cré­dit auprès d’un Louis XV qui ne l’aimait guère mais qui suc­com­bait aux ten­ta­tions de la chair, et ne vit pas venir, aveu­glé par l’orgueil, l’intrigue nouée par ses enne­mis autour de Mme du Barry pour le faire tomber.

Un voyage pas­sion­nant dans la France et le Ver­sailles de l’Ancien Régime.

fre­de­ric le moal

David Feu­try, Le duc de Choi­seul. L’orgueil au pou­voir, sep­tembre 2023, 384 p.- 24,00 €.