Anne-Marie Jeanjean & Shanshan Sun,YU XUANJI — dans le souffle du sabre

Femme obli­gée (de cacher sa poésie)

La poé­tesse chi­noise Yu Xuanji est aux pré­mices ( lors du 9ème siècle de notre ère) de la poé­sie de son pays. Mais son sta­tut de femme a minoré son impor­tance et elle demeure un per­son­nage mys­té­rieux. Elle fut citée ça et là de manière par­ci­mo­nieuse. C’est pour mettre en exergue son génie méconnu que Anne-Marie Jean­jean et Shan­shan Sun ont fait paraître ce livre.

Le second a dû se replon­ger dans les volumes de la dynas­tie des Tang (Age d’or de l’histoire de la Chine) pour retrou­ver les textes de celle qui a su et pu vivre en par­faite liberté en dépit des règles de l’époque.

La poé­sie était déjà au temps de Yu Xuanji très dif­fu­sée dans le pays, et elle en res­pecta les codes tout en abor­dant des thèmes peu trai­tés ou consi­dé­rées comme mineurs (dont la vie quo­ti­dienne en pre­mier chef). Tou­jours mécon­nues dans son pays, ses poé­sies sont publiées ici en ver­sion bilingue en tota­lité pour qu’elles retrouvent treize siècles après leur écri­ture une juste place.

Dans les deux formes fixes de la poé­sie de l’époque, rap­pelle A-M Jean­jean, “l’accès réso­nant tient à la fois dans l’exactitude du vocable et la réa­li­sa­tion d’une écri­ture “juste”. La forme n’est jamais cachée par l’idée et la pre­mière libère la seconde. Se crée un ate­lier du réel venant secouer les règles et leur iner­tie. Un espace de for­ma­tion s’ouvre là où chaque poème s’écarte d’une for­mule dic­tée par un pro­gramme répé­ti­tif qui ne ces­sait de nour­rir les flux ver­baux courants.

Ici, celle qui se dit “Oisive et déga­gée de tout”, voyage dans les pay­sages et ceux qui les peuplent, qu’ils soient ermites ou mari­niers avant de s’installer dans un lit parmi ses livres et avant de sa bai­gner la tête dans le fleuve qui “embrasse le ville pen­chée de Wuchang” et sur sa longue plage aux per­ro­quets. Ici, la poé­sie advient comme sa propre “infi­ni­tion” (A-M Jean­jean) dans une ten­sion entre le pré­cieux et le ver­na­cu­laire mais aussi dans leur union sacrée.

Une telle pion­nière n’est pas sans rap­pe­ler, quoique plus proche de nous, une Louise Labbé. ‚Chez la Chi­noise comme chez elle le chant s’expose à la sobriété comme à l’intensité en une “adresse” à des êtres dif­fé­ren­ciés mais qui peuvent tous y trou­ver une “vérité”.

jean-paul gavard-perret

Anne-Marie Jean­jean, Shan­shan Sun, YU XUANJI — dans le souffle du sabre, L’Harmattan, coll. Levée d’Ancre, Paris, 2023, 156 p.- 15,00 €.