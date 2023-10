Carolina Cuneo, Lospazio (exposition)

Douceur et perfection

Dans ses recherches de plas­ti­cienne, Caro­lina Cuneo est gui­dée à la fois par des constantes mais aussi de fré­quentes inno­va­tions dans ses tech­niques comme le prouve sa nou­velle expo­si­tion à Gênes sa ville natale.

Construc­tions humaines et pré­sence de la nature créent un assem­blage plus que sédui­sant grâce à l’utilisation de l’impression len­ti­cu­laire pour créer des pay­sages mar­mo­réens à la fois inédits et dans la grande tra­di­tion de l’architecture et l’imagerie italiennes.

Cette tech­nique un peu oubliée de super­po­si­tion de deux images crée des effets de mou­ve­ments, de reliefs, de fon­dus. Mais il faut toute une maî­trise — même si elle est main­te­nant faci­li­tée par l’approche digi­tale.

Caro­lina Cuneo l’applique avec maes­tria pour mon­trer com­ment toutes les construc­tions rete­nues — même les plus pres­ti­gieuses — seront, un jour plus ou moins loin­tain, rat­tra­pées par la puis­sance de la nature qui a rai­son de tout.

Ce deve­nir et ses fan­tômes sont déjà ici en marche là où un deve­nir dys­to­pique s’impose déjà mais avec une extrême dou­ceur propre à éloi­gner toute angoisse pos­sible. Le tout dans un tra­vail de per­fec­tion extrême sans lequel l’illisibilité serait complète.

jean-paul gavard-perret

Caro­lina Cuneo, Los­pa­zio, expo­si­tion, Vision­Quest 4 rosso, Gênes, du 06 octobre au 02 décembre 2023.