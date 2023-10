Jean-Charles Kraehn & Roberto Zaghi, Tramp — T.13 : “Les Captifs de Saint Paul”

Quand l’aventure se pare en thril­ler maritime

Cette série qui a vu le jour en 1993, avec Jean-Charles Kraehn au scé­na­rio et Patrick Jus­seaume au des­sin, pour­suit son déve­lop­pe­ment autour de Yann Calec, l’emblématique offi­cier de marine mar­chande. Ce sont les aven­tures mari­times que peuvent vivre un équi­page de cargo qui sont mises en scène dans la période des années 1950.

Le scé­na­rio s’appuie sur l’action, intro­dui­sant quelques moments sen­ti­men­taux entre Yann et ses deux femmes. Ils vivent à dis­tance et ces longues sépa­ra­tions, bien ren­dues par les sen­ti­ments qu’elles sus­citent, offrent quelques intrigues supplémentaires.

Rosanna vient de frap­per Gus­tave Per­reira avec un cen­drier alors qu’il ten­tait de la vio­ler. Il se montre mena­çant. Quand son épouse demande à Rosanna une lettre où celle-ci recon­naît avoir tenté de séduire l’infâme indi­vidu, elle cède contre une grosse somme. Elle se mor­fond et reproche à Yann de les avoir aban­don­nées, elle et sa fille.

Or, Yann s’est fait pié­ger par les Ser­vices secrets. Ceux-ci veulent faire ces­ser la dis­pa­ri­tion de car­gos dans l’océan Indien, depuis le port de Lou­renço Marques. Yann a embar­qué Sariko, la fille adop­tive d’un res­pon­sable de char­ge­ments qui lui a pro­mis du fret. Or, cette jeune femme milite pour un front de libé­ra­tion. Elle s’est acco­qui­née avec un capi­taine d’U-Boot alle­mand qui ne pense qu’à s’enrichir. Il oblige Yann et son équi­page à faire route vers une île très iso­lée où il les parque pour maquiller le Pier­rick avant de le revendre. Paral­lè­le­ment, il dit récla­mer une ran­çon pour libé­rer les équi­pages. Mais ne pense-t-il pas plu­tôt les exterminer…

Dans ce tome, qui conti­nue l’histoire débu­tée dans le pré­cé­dent opus, un piège se referme sur l’équipage pris en otage par des pirates d’un genre par­ti­cu­lier. Et, si le héros fait sa part dans la recherche d’une solu­tion de sur­vie, il est aidé par quelques membres de l’équipage qui s’investissent d’autant mieux que leur vie soit en grand dan­ger.

Le scé­na­riste construit, avec sa maî­trise nar­ra­tive habi­tuelle, une his­toire clas­sique mais effi­cace. La ten­sion s’installe rapi­de­ment et per­dure tout au long du récit. Il cite un qua­train de Spleen, un poème de Charles Bau­de­laire et appuie une par­tie de l’intrigue sur l’exploit réa­lisé par le doc­teur Alain Bom­bard en 1952.

Après la mala­die et le décès de Patrick Jus­seaume, c’est Roberto Zaghi qui lui suc­cède depuis le tome 12. Celui-ci a su s’approprier la gale­rie des per­son­nages et conti­nuer, dans l’esprit de son pré­dé­ces­seur tout en ins­til­lant un peu de son style. Les des­sins sont effi­caces et les décors remar­qua­ble­ment ren­dus. C’est un beau tra­vail de mise en images rehaussé de belle manière par la mise en cou­leurs de Patri­cia Jam­bers.

Ce nou­vel album se lit avec grand plai­sir pour la toni­cité des aven­tures, les nom­breuses et dyna­miques actions, ainsi qu’un gra­phisme fort agréable à regarder.

serge per­raud

Jean-Charles Kraehn (scé­na­rio), Roberto Zaghi (des­sin) & Patri­cia Jam­bers (cou­leur), Tramp — T.13 : Les Cap­tifs de Saint Paul, Dar­gaud, sep­tembre 2023, 60 p. — 16,95 €.