Sonia Elvireanu, Le Regard…un lever de soleil / Lo sgardo…un’alba

Une si mys­té­rieuse lumière

Sonia Elvi­reanu pro­pose de voir le monde à tra­vers “le mur trans­pa­rent” de la poé­sie et de la pein­ture. Il a force de trans­fi­gu­ra­tion par sa puis­sance qui per­met de voir ce qui est “comme le réel dans l’eau”. Ce qu’il offre n’est donc pas un effet de simple miroir mais de mou­ve­ment dans les âmes. Des mots des poètes comme des tableaux des grands artistes, le gris s’efface et résonne le mys­tère que, de lui-même, nul ne res­sent forcément.

De tels fré­mis­se­ments, Le regard.…un lever de soleil les rap­pelle tant sa créa­trice demeure l’inspirée qui ins­crit une quête exis­ten­tielle et esthé­tique et ce, depuis “Le silence d’entre les neiges” qui évo­quait la dis­pa­ri­tion de l’homme aimé dont l’auteure vou­lait gar­der l’épaisseur en don­nant nom aux sou­ve­nirs afin que la dou­ceur arrive à effa­cer la souffrance.

Fondée sur des réso­nances ailées nim­bées de réfé­rences mytho­lo­giques et bibliques, ce livre est là pour ani­mer sur le cla­vier des sens une synes­thé­sie entre le monde maté­riel et la spi­ri­tua­lité dans un voyage dans le temps et l’espace. Celle qui se défi­nit comme “Une âme sen­sible à la beauté du pay­sage et aux arts” donne ici toute sa huma­nité et son lyrisme.

Sa vision du monde fait com­prendre le lien homme-nature, le prin­cipe uni­ver­sel de l’harmonie qui devrait régner par­tout au monde. L’ombre et la lumière semblent ici en lutte dans un dépouille­ment vibrant et une ascèse spi­ri­tuelle, presque mys­tique.

C’est un véri­table face à face médi­ta­tif avec la poé­sie et pein­ture par le don d’une per­son­na­lité capable de décryp­ter ce qui égare comme ce qui nous dépasse.

jean-paul gavard-perret

Sonia Elvi­reanu, Le Regard…un lever de soleil / Lo sgardo…un’alba, trad. G Ladolfi, Giu­liano Ladolfi Edi­tore, Bor­go­ma­nero, 2023, 192 p. — 15,00 €.