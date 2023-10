C.A. Larmer, Le Club des amateurs de romans policiers 2 : “Le Crime du SS Orient”

Les membres du Club ont fort à faire car…

C’est avec un plai­sir non dis­si­mulé que l’on retrouve le Club sur ce bateau, le temps d’une courte croi­sière. La roman­cière fait réfé­rence au roman d’Agatha Chris­tie, Le Crime de l’Orient-Express. Et quoi de mieux pour une enquête en lieu clos qu’un navire en plein océan ?

Autour de ces morts acci­den­telles ou non, C.A. Lar­mer déve­loppe les faits et gestes des pas­sa­gers, les conver­sa­tions, les com­mé­rages, les médi­sances véhi­cu­lées par des langues per­fides. Elle décrit les réac­tions, les atti­tudes, les sen­ti­ments des uns et des autres, les liens qui se tissent ou qui se défont, les rap­pro­che­ments et les sépa­ra­tions, les étran­ge­tés dont cer­tains sont témoins et les hypo­thèses qui sont for­mu­lées à par­tir de ces faits entre­vus.

Mais, avec des membres aussi féru d’enquêtes poli­cières, les fausses pistes sont assez vite écar­tées, le groupe avance peu à peu vers la vérité.

Outre Ali­cia, la fon­da­trice, et sa sœur Lynette, le Club compte Missy, une biblio­thé­caire, Perry, qui tra­vaille dans un musée, Anders, un méde­cin spé­cia­liste des poi­sons, Claire, pro­prié­taire d’une bou­tique vin­tage et Bar­bara, femme au foyer ou tech­ni­cienne d’intérieur.

Parce que le doc­teur Anders, l’amour d’Alicia, doit rem­pla­cer au pied levé le méde­cin de bord pour douze jours, les membres du Club des ama­teurs de romans poli­ciers embarquent, à Syd­ney, pour le reste de la croi­sière sur le SS Orient.

Les héroïnes font connais­sance avec les rituels de ce type de voyage et avec toute une faune qui fré­quente ces paque­bots. Il y a les incon­tour­nables comme le capi­taine, mais aussi des habi­tués comme les sœurs Solarno, le dan­seur employé par la com­pa­gnie pour dis­traire les pauvres vieilles veuves, et l’épouse du capi­taine, Cor­rie van Tussi.

Les membres du Club papotent avec les uns et les autres, découvrent les per­sonnes remar­quables, pré­sen­tées par les sœurs Solarno, comme cette Lady Din­ne­gan et son gigolo. Ali­cia et Lynette, en retour­nant à leur cabine voient deux femmes,l ’ une por­tant une cas­quette de capi­taine, l’autre titu­bant mani­fes­te­ment ivre, entrer dans une suite. Le len­de­main, la dame ivre est retrou­vée morte. Anders, faute de dos­sier médi­cal, diag­nos­tique une crise cardiaque.

Quelques heures plus tard, une sirène réveille les pas­sa­gers. Réunis dans le grand salon, ils apprennent qu’une pas­sa­gère est pas­sée par-dessus bord. Il s’agit de l’épouse du capi­taine. Et quand une troi­sième per­sonne est poi­gnar­dée, les membres du Club s’activent encore plus mais dis­posent de peu d’indices, de peu de temps avec des soup­çons innombrables…

L’auteure pré­cise, en pré­am­bule, que le SS Orient a existé à la fin du XIXe siècle. Il assu­rait une liai­son entre Londres et Syd­ney. C’était un navire de grand stan­ding somp­tueu­se­ment amé­nagé et qui fut le théâtre de quelques décès plus que sus­pects. Quoi de mieux comme cadre ?

Ce second volet d’enquêtes de ces détec­tives ama­teurs a tout pour plaire, son cadre, l’humour, les réfé­rences à une Reine du crime et sa gale­rie épa­tante de pro­ta­go­nistes aux carac­tères variés et atta­chants. Un excellent moment de lecture.

serge per­raud

C.A. Lar­mer, Le Club des ama­teurs de romans poli­ciers 2 : Le Crime du SS Orient (Dan­ger on the SS Orient), tra­duit de l’anglais (Aus­tra­lie) par Tania Capron, Le cherche midi, coll. “Roman Poli­cier”, août 2023, 368 p. — 15,90 €.