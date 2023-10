Val McDermid, Ainsi parlent les morts

Entre cold case et tueur bien présent

Le doc­teur Tony Hill a été condamné à quatre ans de pri­son. Il a tué pour empê­cher Carol Jor­dan, la femme qu’il aime, de se rendre, elle-même, cou­pable. Carol s’était mise dans un état d’esprit où elle deve­nait dan­ge­reuse pour ses proches et pour elle-même. Elle a dû démis­sion­ner de la police, quit­ter la Bri­gade qu’elle avait créée.

Cette bri­gade s’est recons­ti­tuée, pas­sant sous les ordres du com­man­dant Ruther­ford. Mais les membres his­to­riques n’apprécient pas la nou­velle évo­lu­tion ini­tiée par ce carriériste.

Tony Hill s’engage, mal­gré la peur, dans la vie de la pri­son alors que Carol se décide à ten­ter une nou­velle thé­ra­pie pour soi­gner son stress post-traumatique.

Les membres de la BREP sont confron­tés à une enquête hors pair quand qua­rante sque­lettes de jeunes filles sont retrou­vés près d’ un couvent. Les reli­gieuses opposent un silence lourd de sombres secrets. Mais la Bri­gade va être encore plus sol­li­ci­tée quand un chien repère une autre série de cadavres, des hommes qui semblent avoir été vic­times d’un tueur en série.

Si Carol s’engage dans une série de soins qui peut por­ter ses fruits, Tony se fait pié­ger par Vanessa, sa mère. Elle a perdu beau­coup d’argent dans un sys­tème de Ponzi et veut que Carol récu­père sa for­tune. Et pour cela elle use d’un ignoble chantage…

Ce nou­veau tome met en scène Tony Hill, psy­cho­logue cli­ni­cien, en pri­son et Carol Jor­dan, exclue de la police, en trai­te­ment. Paral­lè­le­ment, ce sont les enquêtes menées par les membres de la Bri­gade Régio­nale des Enquêtes Prio­ri­taires qui consti­tuent l’intrigue du roman. Bien sûr, l’évolution de la vie des deux héros avec leurs pro­blèmes et sur­tout avec ceux que créent Vanessa, donne un sus­pense palpitant.

On retrouve les per­son­nages prin­ci­paux de la série confron­tés, cha­cun à leur manière, à l’horreur. Tony ne peut s’habituer à l’odeur de la pri­son et connaît une peur constante, le dan­ger généré par son acti­vité de pro­fi­leur étant per­ma­nent.

Carol va se retrou­ver plon­gée dans une affaire de fraude finan­cière qui, mal­gré son passé et ses com­pé­tences, va la mettre dans une situa­tion dif­fi­cile.

Les membres de la BREP vont devoir faire face à un cold case, une congré­ga­tion de reli­gieuses avec tous les non-dits que cela implique, faire par­ler les morts. De plus, un serial killer, res­pon­sable de nom­breuses vic­times, est tou­jours dans la nature.

Val McDer­mid place ses pions, déve­loppe avec brio les divers fils de ses intrigues et construit une his­toire attrayante que l’on suit avec beau­coup d’attention.

serge per­raud

Val McDer­mid, Ainsi parlent les morts (How the Dead Speak), tra­duit de l’anglais (Écosse) par Per­rine Cham­bon, J’Ai Lu n° 13 834, coll. “Poli­cier”, juin 2023, 512 p. — 8,90 €.